سياسة|السودان

جدل في السودان بعد اتهام البرهان السياسيين بالوقوف وراء الانقلابات (فيديو)

22/3/2023-|آخر تحديث: 22/3/202312:24 PM (مكة المكرمة)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول المتسببين الحقيقيين وراء الانقلابات.

وأدلى البرهان أمس، أمام حشد جماهيري تصريحات مثيرة للجدل، إذ اتهم السياسيين المدنيين بالوقوف وراء الانقلابات، وقال البرهان “لا يوجد عسكري يقوم بالانقلاب، الانقلابات يقوم بها السياسيون، يدخلون وسط العسكريين ويستقطبوهم كي يقوموا بالانقلاب”.

وأضاف “إذا لم نفصل بين العمل العسكري والعمل السياسي فلن تسير هذه الدولة للأمام، سننسحب ونفسح المجال لآخرين”، وأكد على أنه إذا أراد الشعب تركيز الجيش على مهمته الرئيسية في حماية الحدود، فإن على السياسيين أن يبتعدوا عنه، وفقًا لقوله.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل، واعتبروا أنه قام بـ”انقلاب عسكري” في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على حد وصفهم.

وعلق الناشط نبيل شكور على تصريحات البرهان وكتب “هنالك جزء من الحقيقة في حديث الانقلابي البرهان، لكن الحقيقة الكاملة أن انقلابه العسكري في 25 أكتوبر الوحيد في تاريخ السودان الذي لم يكن له غطاء سياسي يعتد به”.

وانتقد دهاب تحميل المسؤولية للسياسيين، معتبرًا أن البرهان هو الذي قام بانقلاب عسكري دموي على حكومة مدنية، وفقًا لوصفه.

واعتبر سام أن العسكريين هم الذي يستخدمون السياسيين وليس العكس كما يدعي البرهان.

وسخر الناشط عادل سلطان متهكمًا من حراك البرهان في 25 أكتوبر، وكتب “فعلًا أنا يوم 25 أكتوبر شوفت خالد سلك يقود مدرعة ومريم الصادق دبابة والدقير ذاع البيان”، وتعمد سلطان ذكر أسماء قيادات سياسية مدنية معارضة لحراك البرهان.

ورأي أيمن عثمان أن تصريحات البرهان إيجابية ويجب البناء عليها، مؤكدًا على ضرورة التزام البرهان بنقل السلطة للمدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل