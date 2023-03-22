جدل في السودان بعد اتهام البرهان السياسيين بالوقوف وراء الانقلابات (فيديو)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول المتسببين الحقيقيين وراء الانقلابات.

وأدلى البرهان أمس، أمام حشد جماهيري تصريحات مثيرة للجدل، إذ اتهم السياسيين المدنيين بالوقوف وراء الانقلابات، وقال البرهان “لا يوجد عسكري يقوم بالانقلاب، الانقلابات يقوم بها السياسيون، يدخلون وسط العسكريين ويستقطبوهم كي يقوموا بالانقلاب”.

وأضاف “إذا لم نفصل بين العمل العسكري والعمل السياسي فلن تسير هذه الدولة للأمام، سننسحب ونفسح المجال لآخرين”، وأكد على أنه إذا أراد الشعب تركيز الجيش على مهمته الرئيسية في حماية الحدود، فإن على السياسيين أن يبتعدوا عنه، وفقًا لقوله.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل، واعتبروا أنه قام بـ”انقلاب عسكري” في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على حد وصفهم.

وعلق الناشط نبيل شكور على تصريحات البرهان وكتب “هنالك جزء من الحقيقة في حديث الانقلابي البرهان، لكن الحقيقة الكاملة أن انقلابه العسكري في 25 أكتوبر الوحيد في تاريخ السودان الذي لم يكن له غطاء سياسي يعتد به”.

هنالك جزء من الحقيقة في حديث الإنقلابي #البرهان، لكن الحقيقة الكاملة أن انقلابه العسكري في 25 أكتوبر الوحيد في تاريخ #السودان الذي لم يكن له غطاء سياسي يعتد به. pic.twitter.com/WA9vKuFMgZ — NabeilShakoor (@NabeilShakoor) March 21, 2023

وانتقد دهاب تحميل المسؤولية للسياسيين، معتبرًا أن البرهان هو الذي قام بانقلاب عسكري دموي على حكومة مدنية، وفقًا لوصفه.

البرهان الذي نفذ انقلابا عسكريا دمويا علي حكومة مدنية والقى بقيادات قواها السياسية في سجون ومعتقلات يقول ان السياسيون هم الذين يتحملون مسؤولية الانقلابات العسكرية 😂😂😂

معك حق لكنهم ليسوا السياسيون بل الارهابيون الذين تأتمر بأمرهم ويقودونكم من اذنك كما الشاه مثل اميرك علي كرتي pic.twitter.com/1JmAbeUJ25 — dhab (@Gold773344) March 21, 2023

واعتبر سام أن العسكريين هم الذي يستخدمون السياسيين وليس العكس كما يدعي البرهان.

العسكري بيستخدم السياسي علشان يديه -شرعية التحرك العسكري – وبعدها بقلب ليه ظهر المجن النميري مع الشيوعيين

البشير مع الإسلاميين لجنة البشير الأمنية ضد البشير والمؤتمر الوطني

البرهان مع قوى الحرية والتغيير والساقية لسى مُدورة ! وهكذا .. https://t.co/YZsDQeCC0h — Sam 𓂆 (@SamElmufti) March 21, 2023

وسخر الناشط عادل سلطان متهكمًا من حراك البرهان في 25 أكتوبر، وكتب “فعلًا أنا يوم 25 أكتوبر شوفت خالد سلك يقود مدرعة ومريم الصادق دبابة والدقير ذاع البيان”، وتعمد سلطان ذكر أسماء قيادات سياسية مدنية معارضة لحراك البرهان.

ورأي أيمن عثمان أن تصريحات البرهان إيجابية ويجب البناء عليها، مؤكدًا على ضرورة التزام البرهان بنقل السلطة للمدنيين.