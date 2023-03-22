المرزوقي يدعو التونسيين إلى استئناف مسار الثورة لبناء ديمقراطية حقيقية (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن الرئيس الحالي قيس سعيّد يُمثل “حالة مَرَضية، ومحاججته أمر لا معنى له لأنه خرج عن أبسط قواعد المنطق السوي”.

وأضاف المرزوقي لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن “سعيّد ماضٍ في هذيانه، وتونس تحت سلطته تسير نحو الهلاك، ونحن نعيش مرحلة انهيار الدولة والمؤسسات”.

وتابع “الرئيس سعيّد قال إن مليونًا و800 ألف تونسي خرجوا لدعمه في حين لم يخرج سوى المئات، وقال أيضًا إن خصومه السياسيين استعانوا بالأقمار الاصطناعية للتشويش على الانتخابات وهو ما لم يقع، وقال أيضًا إنه تعرّض لمحاولتَي اغتيال فاشلتين، وهذا كله محض كذب”.

هل كفر الشعب التونسي بالديمقراطية؟ pic.twitter.com/nOaAs5VIZg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2023

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أوضح، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن ما عرفته تونس بعد قرارات 25 يوليو/تموز 2021 يُعَد “من قبيل المعجزات”، حسب قوله.

وأضاف سعيّد أن القرارات التي اتخذها يوم حل البرلمان وإطلاق مسار سياسي جديد في البلاد، كانت بإدارة شخصية خاصة منه، كما عزا العزوف عن الانتخابات التشريعية إلى ما سمّاه رفض المواطنين فكرة البرلمان بشكل عام.

ورأى المرزوقي أن فترة حكم الرئيس سعيّد شهدت “تراجعًا واضحًا على مستوى الحريات وغياب العدالة الاجتماعية”، مؤكدًا أن “الديكتاتورية في مصر وتونس دمّرت الشعوب”.

#تونس.. د. المنصف المرزوقي: يجب العودة إلى مسار الثورة لبناء ديمقراطية حقيقية تهتم بمشاكل الناس pic.twitter.com/IiMBm6m4Lt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2023

وقال إن الديمقراطية تعالَج بالديمقراطية لا بالاستبداد والقمع، وإنه يجب الاستفادة من أخطاء الماضي لبناء المستقبل، مؤكدًا أن الشعوب العربية ستثور لاستعادة الحرية والديمقراطية.

وأردف أن المظاهرات في تونس مستمرة منذ 25 يوليو 2021، وأن التونسيين مدعوون إلى استعادة الدولة.

وختم المرزوقي بالقول “رسالتي لجميع التونسيين الذين خُدعوا: قد تكون الثورة ظلمتكم، وقد نكون قد تركناكم فريسة للخداع والشعبوية، والآن أعتذر لكم جميعًا، وأدعوكم لأن تستعيدوا رشدكم وتستأنفوا مسار الثورة من جديد”.