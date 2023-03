محاولة حرق مسن بعد خروجه من مسجد في إنجلترا والشرطة توقف مشتبها به (فيديو)

أظهرت كاميرات المراقبة في أحد شوارع إنجلترا حادثًا مروعًا، إذ استهدف مجهول رجلًا مسنًّا بعد خروجه من مسجد بمدينة برمنغهام، وأشعل النار فيه.

ورصدت الكاميرات شابًّا مجهول الهوية يحاول التحدث إلى رجل مسن، وعلى الرغم من رغبة الضحية في المضي قدمًا والابتعاد عن الشخص المجهول، فإن الشاب استمر في إزعاجه قبل أن يشعل فيه النار ويهرب.

An elderly Muslim man was set on fire while walking home from a mosque in Birmingham, leaving him with injuries that, while non-life threatening, remain serious pic.twitter.com/cXBQAgGUDN

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن الهجوم وقع في حي إيدغباستون، مشيرة إلى أن الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد (دودلي رود) حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلًا سريع الاشتعال، لم يُحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

وأضافت أن الضحية نُقل إلى المستشفى حيث تبيّن أنه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكن حياته ليست في خطر، مؤكدة أنها ألقت القبض على مشتبَه به بعد أن تعرّف عليه شرطيون.

وقال مسؤول في الشرطة “نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية، ولا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بدوافع الجاني، ولن نخمن أكثر في هذه المرحلة”.

#APPEAL | We’re investigating after a man was set alight on Brixham Road in Edgbaston, Birmingham, just after 7pm yesterday.

It’s believed the man, who was walking home from Dudley Road mosque, was approached by a man who spoke to him briefly.

More 👉 https://t.co/Dr7tQ5VQMa pic.twitter.com/pRjUUEVOja

— Birmingham Police (@BrumPolice) March 21, 2023