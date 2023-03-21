الصحة العالمية تحذر من أرقام “مخيفة جدا” للوفيات نتيجة الجفاف في الصومال (فيديو)

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، من تسجيل أعداد “مخيفة” للوفيات في الصومال نتيجة الجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات.

وقال المنظري، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن المنظمة قامت بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الأممية الأخرى بحزمة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف من آثار موجة الجفاف الشديدة التي تضرب المنطقة.

وأوضح المسؤول الدولي أن حزمة البرامج شملت توفير المياه النظيفة والغذاء المناسب والموارد المالية اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه تم العمل أيضا على تعزيز النظام الصحي لتحسين قدرته على التعامل مع الأزمات المترتبة على الجفاف، خاصة نقص التغذية لدى الأطفال.

وقال المنظري إن على العالم التزاما أخلاقيا وإنسانيا بتقديم الدعم للصومال من أجل إنقاذ الأرواح هناك، مشددا على إمكانية حدوث ذلك إذا تعاون الجميع.

وأشار المنظري إلى أن إقليم شرق المتوسط يضم 22 دولة، يعاني نصفها من أزمات وعدم استقرار سياسي ونزاعات وحروب، مضيفا أن ذلك أثّر في البنى التحتية خاصة القطاع الصحي، كما أدى إلى نزوح السكان داخليا أو هجرتهم خارجيا، واصفا هذا الأمر بأنه “كارثة إنسانية بحد ذاتها”.

وقالت دراسة إن متوسط الوفيات في الصومال بسبب الجفاف خلال النصف الأول من 2023 يمكن أن يصل إلى 135 وفاة يوميا.

وذكرت الدراسة، التي صدرت عن وزارة الصحة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن ما يتراوح بين 18 ألفا و34 ألفا قد يموتون بسبب تداعيات الجفاف في الصومال خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وأشارت الدراسة إلى أن الجفاف العام الماضي ربما أدى إلى 43 ألف “وفاة إضافية” مقارنة بجفاف عام 2017، مضيفة أن نصف الضحايا قد يكونون من الأطفال دون سن الخامسة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 100 ألف في الصومال يواجهون مستويات كارثية من الجوع بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب المنطقة منذ 40 عاما.

وتعاني منطقة القرن الأفريقي جفافا شديدا نتيجة عدم سقوط الأمطار خلال السنوات الخمس الماضية، مما تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار أكثر من مليون على مغادرة منازلهم بحثا عن الطعام والماء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية عدم سقوط الأمطار للسنة السادسة على التوالي.