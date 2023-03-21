إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين في المسجد الأقصى والزيارة خلال رمضان

أعلنت إسرائيل، مساء الاثنين، فرض شروط على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، تضمّنت تصاريح على فئات محددة فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى، والموافقة الأمنية لزائري عدد من المدن الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، الذي تضمن “خطوات مدنية” تجاه الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وصفها بأنها “بوادر حسن نية”.

בושההה!!!!! *מתאם פעולות הממשלה בשטחים מודיע על צעדים אזרחיים לרגל חודש הרמדאן* מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, מודיע היום (שני) כי בתום הערכת מצב ביטחונית, אושרה שורת צעדים אזרחיים לאוכלוסייה הפלסטינית לרגל חודש הרמדאן. זאת בהתאם להמלצת גופי הביטחון ובמטרה לאפשר… https://t.co/DLC0wvA1rO pic.twitter.com/hQnR5CcBW8 — Gilad Hadari (@GiladHadari) March 20, 2023

وأوضح أن إسرائيل “ستفرض تصريح الصلاة بالمسجد الأقصى خلال رمضان، على الرجال من 45 إلى 55 عامًا، أما النساء بكافة الأعمار والأطفال الذكور حتى 12 عاما والرجال الأعلى من 55 عاما، فلا حاجة لتصريح”.

واشترط المنسق الإسرائيلي “الموافقة الأمنية” للسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بزيارة أقاربهم في أراضي 48، أو زيارة مواطني الدول الأجنبية لأقاربهم في الضفة.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים מודיע על צעדים אזרחיים לרגל חודש הרמדאן מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, מודיע היום (שני) כי בתום הערכת מצב ביטחונית, אושרה שורת צעדים אזרחיים לאוכלוסייה הפלסטינית לרגל חודש הרמדאן. זאת בהתאם להמלצת גופי הביטחון ובמטרה לאפשר

>>>> pic.twitter.com/6eHTiMExno — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) March 20, 2023

وحدد البيان، مطار رامون (جنوب) “كمنفذ للفلسطينيين من سكان (الضفة) الراغبين في حجز تذاكر سفر خلال شهر رمضان، وللرحلات الجوية الخاصة التي ستتجه إلى خارج البلاد”.

وأكد أنه “سيجرى زيادة ساعات العمل في معابر الضفة الغربية المختلفة خلال شهر رمضان”، التي كثيرًا ما تغلقها السلطات الإسرائيلية بقرار من طرف واحد دون إبداء الأسباب.

وذلك بناءً على توصية أجهزة الأمن وبهدف إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للجمهور الفلسطيني. في إطار هذه الخطوات، تمت الموافقة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف من أجل أداء صلوات الجمعة خلال شهر رمضان.>>> — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) March 20, 2023

وبشأن قطاع غزة -وفق البيان- فرضت إسرائيل “حصة محدودة” من النساء بأعمار 50 عامًا وما أعلى، والرجال بأعمار 55 عاما أو أكثر، في “أيام محددة” من الأحد حتى الخميس، لزيارة القدس والصلاة بالمسجد الأقصى.

وأطلع المنسق الإسرائيلي “مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي (لم يحددها) على الخطوات وعلى بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان”، وفق نص البيان.

بالإضافة إلى ذلك، وبمناسبة حلول شهر رمضان، تمت الموافقة على قيام الفلسطينيين من سكان #يهودا_والسامرة بالزيارات العائلية في إسرائيل وكذلك على زيارة الأقارب في يهودا والسامرة من الدول الأجنبية. ويشدد على أن كافة التصاريح سيتم إصدارها رهنًا بالموافقة الأمنية. >>> — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) March 20, 2023

وأمس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية هنأ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك في لقاء أقيم بمسجد العمري في مدينة الرملة.

والأحد، استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، قمة أمنية بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، لبحث سبل الحد من التصعيد في الضفة الغربية، لاسيما خلال رمضان.

بالنسبة لسكان قطاع #غزة سيتم السماح بحصة محدودة لغرض لزيارات إلى #أورشليم #القدس في أيام الأحد حتى الخميس، للنساء بأعمار 50 عامًا أو أكثر والرجال بأعمار 55 عامًا أو أكثر. وسيتاح استمرار السياسة المدنية بناءً على تقييم الوضع والاستقرار الأمني. >>> — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) March 20, 2023

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ فلكيًا الخميس المقبل.

وفي اليوم ذاته، أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى “تدريب كتيبة في مدينة اللد (وسط) لتكون “بمثابة فرقة حماية خاصة، كجزء من استعداد الشرطة لاضطرابات محتملة خلال شهر رمضان الوشيك”.

45 ומעלה תהיה בכפוף להיתר קיים. כלל ההיתרים מותנים בקבלת אישור ביטחוני. נוסף על כך, פלסטינים תושבי יהודה ושומרון יוכלו במהלך חודש הרמדאן להזמין כרטיסים לטיסות ייעודיות ליציאה לחו״ל דרך שדה התעופה רמון. כמו כן, במהלך חודש הרמדאן יורחבו שעות

>>>> — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) March 20, 2023

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

ومنذ بداية 2023، استشهد نحو 90 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال، بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 15 إسرائيليًا في هجمات منفصلة وذلك خلال الفترة نفسها.