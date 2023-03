إثيوبيا تندد باتهام أمريكا لها بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

نددت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بالاتهامات الأمريكية حول ارتكاب “جرائم حرب” في تيغراي، معتبرة أنها “انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف” النزاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن أمس الاثنين، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرا بصورة خاصة إلى جرائم في حق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.

وأضاف بلينكن أن وزارة الخارجية أجرت “مراجعة دقيقة للقانون والوقائع” وخلصت إلى “جرائم حرب” ارتكبتها القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء آبي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.

وقال أثناء تقديمه تقريرًا سنويا عن حقوق الإنسان إن “العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة”.

وأضاف بلينكن “كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمرا. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسرًا من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإثني”.

Official Statement: The Response of the Government of Ethiopia to the #US Determination of Grave Crimes in Northern Ethiopia@DemekeHasen @MMoach pic.twitter.com/ni7hIwRESc

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) March 21, 2023