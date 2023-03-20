منظمة حقوقية: 3 وفيات في السجون المصرية خلال 24 ساعة نتيجة الإهمال الطبي

أكدت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي حدوث 3 وفيات في السجون المصرية خلال 24 ساعة نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت المنظمة الحقوقية إن النائب البرلماني السابق المعتقل رجب محمد أبو زيد زعير (80 عامًا) توفي بالمركز الطبي في سجن وادي النطرون الجديد.

وأوضحت أن وفاة زعير هي الثالثة خلال 24 ساعة، والسابعة خلال 2023.

وأشارت إلى أن “الضحية اعتُقل للمرة الأولى فى ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم اعتُقل مجددًا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسجن القناطر، وصدر قرار بإخلاء سبيله فى 16 ديسمبر 2021، قبل تدويره في قضية أخرى”.

وبيّنت أنه توفي بالمركز الطبي في سجن وادي النطرون الجديد، بعدما نُقل إليه عقب تدهور وضعه الصحي حيث عانى من “التهاب في الشعب الهوائية وتضخم في البروستاتا وضعف عضلة القلب والسكري وضمور أعصاب اليدين”.

وكانت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أعلنت، مساء السبت، وفاة محمد مصطفى بدوي في سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي، خاصة أنه كان مصابًا بفشل كلوي.

وأفاد المركز بأن بدوي اعتقل في 27 فبراير/شباط 2022، محمّلًا وزارة الداخلية المسؤولية عن وفاته.

كما توفي، السبت الماضي، المحامي المعتقل رمضان يوسف عشري (50 عامًا) داخل محبسه بسجن “ملحق وادي النطرون”، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وذكر مركز الشهاب أن المتوفى من أبناء محافظة البحيرة، وأنه معتقل منذ العام 2014.

وعلى مدار السنوات الماضية، وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز منذ يوليو/تموز 2013 حتى نهاية 2022 إلى أكثر من ألف سجين، وفقا لمنظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية.