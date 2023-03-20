مصر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية ومرفوضة

أعربت مصر عن رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

وشددت الخارجية المصرية، في بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث باسمها، على “رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا”.

وقال البيان إن التصريحات “تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم”.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه “لا يوجد شعب فلسطيني، وهذا ليس سوى اختراع عمره أقل من مئة عام”.

ولقيت التصريحات تنديدًا واسعًا من الجانب الفلسطيني، وقال رئيس الحكومة محمد اشتية إنها تُعَد “دليلًا قاطعًا على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية”.

وقبل أسابيع، دعا سموتريتش سلطات الاحتلال إلى محو قرية حوارة الفلسطينية من الوجود، مما أثار موجة استياء وانتقادات عربية ودولية لاذعة.

وشهد العام الجاري تصعيدًا غير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن استشهاد 89 فلسطينيًّا، بينهم 17 طفلًا وامرأة وأسيرًا في سجون الاحتلال، بينما قُتل 14 إسرائيليًّا في عمليات متفرقة.