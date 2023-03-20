قيادي في فتح: الفصائل الرافضة للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ لا تقدم حلولا (فيديو)

قال القيادي في حركة التحرير الفلسطينية (فتح) منير الجاغوب إن هدف إسرائيل الحالي هو الحفاظ على الانقسام الداخلي الفلسطيني، مدافعًا عن موقف السلطة في المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد، أن إسرائيل زرعت الشقاق بين الفلسطينيين وقسمتهم إلى نصفين ونظامين وحكومتين، ورأى أن الوصفة الحقيقة لمواجهة الاحتلال هو أن “يعود الشعب الفلسطيني لوحدته وأن نتوقف عن الهجوم على بعضنا البعض، حتى نكون يدًا واحدة في وجه الاحتلال”.

ورفض الجاغوب استنكار الفصائل الفلسطينية على السلطة مشاركتها في مؤتمري العقبة وشرم الشيخ، وقال إن الفصائل الفلسطينية تتحدث عن الرفض ولا تتحدث عن حلول، ولا “عن وقف نزيف الدم في الضفة الغربية”، بحسب قوله.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تغريدة على تويتر، إن "مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًّا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من #مصر و #فلسطين و #إسرائيل و #الأردن و #الولايات_المتحدة".. pic.twitter.com/AWHRJ63pjs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2023

وطالبت فصائل فلسطينية السبت السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية، الأحد.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشدّ العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكّل انقلابًا على الإرادة الشعبية.

وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب “الشعب” و”الجبهة الديمقراطية” و”حركة فدا”، مصر والأردن إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ، وعدم المضي في هذا المسار “بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة”.

“حماية الفلسطينيين من الاحتلال”

ودعا الجاغوب للتوحد وضمان حماية الشباب الفلسطينيين من الاحتلال، مشيرًا إلى الجرائم الإسرائيلية التي كان آخرها اغتيال شاب فلسطيني في دمشق.

وتحدث عن الشباب الفلسطيني الذي يرتقي كل يوم “من أجل فلسطين ومن أجل أهداف وطنية خالصة، وهم يشاهدون ما تقوم به إسرائيل من أفعال يومية وقتل يومي”.

وقال إنه “لا يكفي أن نتحدث وأن نصف ما تقوم به السلطة الفلسطينية بالخطأ”، متسائلًا “إذا كان ما تفعله السلطة خطأ فما هو الحل؟ وكيف نتعامل مع هذا الاحتلال؟”.

وأشاد بالجهود الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي “أعادت نصف مليون فلسطيني إلى وطنهم”، مؤكدًا “لا نستطيع أن نقضي على إسرائيل بالضربة القوية، نستطيع أن نستمر بالعيش ونعزز صمودنا على الأرض وأن نكون شوكة في حلق إسرائيل”.