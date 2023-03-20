“عم نستنى رحمة الله”.. نازحون سوريون ينتظرون شهر رمضان في خيم مهترئة وأوضاع صعبة (فيديو)

يعاني نازحون سوريون في مخيم “عباد الرحمن” بريف إدلب شمالي سوريا أوضاعًا معيشية صعبة.

وقال نازحون يعيشون في خيم مهترئة متداعية إن الخدمات الأساسية والضرورية للحياة معدومة تمامًا في المخيم، منذ أن نزحوا إليه قبل سنوات.

وتذكّر النازحون بحسرة مظاهر الاستعداد لشهر رمضان الكريم في قراهم، وقالت نازحة إنها تأمل العودة إلى منزلها وقريتها قريبًا.

ومع دخول عام 2023، تبقى كارثة النزوح الداخلي في سوريا هي الكبرى في العالم.

وبحسب تقرير أممي، تفاقمت المعاناة في الشمال السوري بوصول عدد النازحين إلى نحو مليونين يسكنون أكثر من 1400 مخيم شمال غربي البلاد، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تسبُّب زلزال السادس من فبراير/شباط في حركة نزوح داخلية جديدة، شملت ما لا يقل عن 86 ألفًا، أكثر من نصفهم من الأطفال.