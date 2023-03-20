رئيس الوزراء السويدي يعلق على قرار تركيا بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو (فيديو)

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن ملف انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرتبط بفنلندا.

وأعرب رئيس الوزراء السويدي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن احترام قرار تركيا بشأن الموافقة على انضمام فنلندا منفردة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، موافقة بلاده على عضوية فنلندا في الناتو.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو “قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادًا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية”.

ووقّعت تركيا والسويد وفنلندا، في يونيو/حزيران 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب تركيا بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بتسليم “إرهابيين” مطلوبين.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدّمت إلى السويد ​​قائمة تضم أسماء 120 ممن تعدّهم أنقرة “إرهابيين” لتسليمهم، مؤكدًا “ليس من الممكن أن نتعامل معها إيجابيًّا إذا لم تسلمهم”.