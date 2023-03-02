خبير تركي للجزيرة مباشر: خلافات كبيرة بين المعارضة تؤجل الإعلان عن مرشحها للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة غازي عنتاب علي فؤاد غوكجه، إن تأجيل المعارضة التركية إعلان مرشحها للانتخابات الرئاسية يشير إلى وجود مشاكل كبيرة بين أحزابها وخلافات لم تحل.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن هناك انتقادات كبيرة للطاولة السداسية -تحالف سياسي يضم 6 أحزاب تركية معارضة من خلفيات مختلفة- وخاب أمل الداعمون بسبب عدم الإعلان عن مرشحهم رغم أن الانتخابات بعد نحو شهرين فقط.

وتحدث غوكجه عن عدم قدرة المعارضة على الإعلان عن المرشح، مشيرا إلى وجود أسماء عديدة قد تنال الترشيح مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش الذي قال إنه إذا تم ترشيحه من قبل الطاولة السداسية فسيوافق، فضلا عن زعيم الحزب الجمهوري كمال كلتشيدار أوغلو.

وقال “باعتقادي فإن الرئيس (رجب طيب) أردوغان مطمئن لنتائج الانتخابات المقبلة”.





تأثير الزلزال

وحول تأثير الزلزال الذي ضرب تركيا وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من السكان وخلف دمارا هائلا، قال غوكجه إن موقف المعارضة وتصريحاتها لم تكن موفقة.

وأوضح أن الشعب التركي انزعج من تصريحات المعارضة السياسية المتعلقة بالانتخابات خلال فترة الزلزال والتي تجاهلت مشاكل الناس وركزت على المنافسة السياسية.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة جنكيز طومار، إن هناك تأثيرات سلبية وإيجابية للزلزال على جميع الأحزاب، لكنه أشار إلى خبرة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع مثل هذه الأمور.

وقال تركيا لديها تجربة في التعامل مع الزلزال في العديد من المناطق لكن ليس بحجم الزلزال الحالي.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية استطاع بناء المنازل وتسليمها للمواطنين المتضررين من الزلازل السابقة، مشيرا إلى تصريح لأردوغان قال فيه “كما فعلنا في السنوات الأخيرة، سنبني كل المباني في الولايات العشرة في سنة واحدة”.

وبيّن أن خبرة الحزب الحاكم في التعامل مع الحالات لما بعد الزلزال ستكون فرصة لهم في هذه الانتخابات.





وألمح الرئيس التركي الأربعاء إلى أن الانتخابات في بلاده ستجري في 14 مايو/أيار ملتزما بخطة أعلن عنها سابقا بشأن الانتخابات وفي تاريخ سيكون بعد ما يزيد قليلا على 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي قتل أكثر من 45 ألفا في تركيا.

وقال طومار “أردوغان حسم الأمر والدستور التركي لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب”.