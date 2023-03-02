شاهد: صدع كبير وشقوق بأحد الجبال في ولايتي كهرمان مرعش وملاطيا جراء الزلزال

أظهرت مقاطع فيديو رصدتها وكالة الأناضول صدعًا كبيرًا بعمق 15 مترًا وعرض 50 مترًا وطول 150 مترًا في قضاء أفشين بولاية كهرمان مرعش جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا، وشقوقًا في مزرعة مشمش وجبل يتبع لولاية ملاطيا.

والتقطت كاميرا طائرة مسيرة (درون) مقاطع للصدع في قرية قره غوز عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقال بدري أسلانر مختار القرية إنهم علموا بأمر الصدع قبل 3 أيام، حسبما نقلت عنه الأناضول.

وأضاف “وقتها ذهبت وتفحصته ولم يكن بهذا القدر، إذ كان عمقه نحو 5 أمتار، والآن بين 10 و15 مترًا، وبطول بين 100 و150 مترًا، والهزات الارتدادية تعمل على توسعه أكثر”.

وفي ولاية ملاطيا، أحدث الزلزال شقوقًا في مزرعة مشمش وجبل بقضاء دارينده التابع للولاية.

ورصدت الوكالة الشقوق التي تشكلت في المزرعة والجبل جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي، وتسبّب في سقوط صخور وحدوث انهيارات في التربة ببعض مناطق دارينده.





وقال أحمد كول -أحد سكان المنطقة- إن الصخور سقطت نحو المنازل عقب الزلزال.

وأضاف “لم نر مثل هذا الأمر أبدًا في المنطقة سابقًا، وكأن الجبل انقسم إلى جزأين”.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

وأودى الزلزال -يعد أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر- بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.