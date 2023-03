ارتفاع عدد قتلى تصادم القطارين في اليونان واتحاد السكك الحديدية يهاجم الحكومة (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين -أحدهما للركاب وآخر للبضائع- في اليونان إلى 57 شخصًا على الأقل في واحد من أسوأ حوادث السكك الحديدية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو، اليوم الخميس، إنّ “عدد القتلى أصبح 57″، وهذه الحصيلة الجديدة مؤقتة وليست حصيلة نهائية.

وشهدت شبكة السكك الحديدية في اليونان شللًا، الخميس، بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديدية -يضم جميع نقابات عمال السكك الحديدية- للتنديد بحادث التصادم.

وأدان الاتحاد “عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مر الزمان حيال شبكة السكك الحديدية اليونانية مما أدّى إلى الكارثة”، على حد تعبير الاتحاد.

ومساء اليوم، تجمّع نحو 700 شخص أمام مقر شركة السكك الحديدية اليونانية في أثينا للاحتجاج على الثغرات التي أدّت إلى الحادث الكارثي، بحسب الشرطة.

وأفاد التلفزيون اليوناني أن بعض أقارب المفقودين قدموا عينات من حمضهم النووي أملًا في العثور على ذويهم بعد تفحم عدد من الجثث جراء الحريق الذي اندلع إثر الاصطدام.

والثلاثاء، وقع التصادم بين قطارين كانا يسيران على السكة نفسها كيلومترات عدة في وادي تيمبي في ثيساليا (وسط اليونان).

وقالت النقابات في بيان “لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وخصوصًا اعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت كلها في سلة المهملات”.

وتوقفت شبكة القطارات بين المدن والتابعة أيضًا لشركة (هيللينيك ترين) المسؤولة عن قطاع النقل بالسكك الحديدية في اليونان.

وفي بيان، أوضح اتحاد موظفي مترو أثينا أن “ثمة مشاكل مشتركة” مع شركة السكك الحديدية.

وأضاف “منذ سنوات تشكو نقابتنا من نقص كبير في المعدّات وقطع الغيار ونقص كبير في العاملين، الأمر الذي يرغم الموظفين على العمل لساعات طويلة مرهقة”.

"Pain has turned into anger for the dozens of dead & wounded" – Greece train crash: Rail workers strike as anger over crash grows. The walkout follows protests in Athens, Thessaloniki and the city of Larissa, near the site of the disaster https://t.co/Qj4wLf3uBJ #Τεμπη pic.twitter.com/7hSSr4SfW8

— George Roussos (@baphometx) March 2, 2023