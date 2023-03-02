المعارضة التركية تعلن التوافق على اسم مرشحها للرئاسة وترجئ الإعلان عنه للتشاور (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا إن المعارضة التركية أعلنت، اليوم الخميس، أنها توصلت لاتفاق بشأن اسم المرشح المشترك لها في انتخابات الرئاسة المقررة في شهر مايو/أيار المقبل، مضيفًا أنها ستعلن الاسم يوم الاثنين المقبل.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن قادة “الطاولة السداسية” قالوا في بيان صدر عقب الاجتماع إن تأجيل الإعلان عن اسم المرشح جاء من أجل التشاور مع القواعد الحزبية.

ونقل عن مصادر حزبية أن المرشح الذي تم التوافق بشأنه هو كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح أن عدم إعلان قادة المعارضة لاسم المرشح المشترك يهدف إلى الحفاظ على وحدة صفوفها قبل الانتخابات، في ظل الخلاف بشأن المرشح المشترك.

وأعلن شباب من حزب الشعب الجمهوري رفضهم لترشح زعيم الحزب ودعمهم لترشح أي من رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.





وتشكل تحالف “الطاولة السداسية” في فبراير/شباط 2022 ويضم 6 أحزاب هي: حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو، وحزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار، وحزب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) بزعامة علي باباجان، وحزب السعادة بزعامة تمل كرم الله أوغلو، والحزب الديمقراطي بزعامة غول تكين أويصال.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي.

وأعلن أردوغان ترشحه مجددًا في الانتخابات القادمة، بعد أن انتُخب للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر عام 2014، ثمّ أعيد انتخابه في عام 2018.