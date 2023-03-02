الخارجية الأمريكية: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية مثيرة للاشمئزاز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى “محو” قرية فلسطينية تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنصل منها علنا.

وأدلى سموتريتش، وهو قومي متطرف في ائتلاف نتنياهو اليميني، بهذه التصريحات في مؤتمر عقده الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وردا على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية في مطلع هذا الأسبوع، والذي وصفه جنرال إسرائيلي الثلاثاء بأنه “مذبحة”، قال سموتريتش “أعتقد أن حوارة يجب محوها”.

وأضاف “أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن تصريحات سموتريتش “بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز”.

وأضاف “مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 يشتبه في ضلوعهم في الهجوم الذي وقع بقرية حوارة وأودى بحياة فلسطيني.

وبعد تصريحاته، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته دون أن يتراجع عن دعوته لمحو القرية.

وقال “لقد تحدثت عن كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية تحولت إلى موقع إرهابي حيث تُشن منها هجمات يومية على اليهود”، مضيفا أن تطبيق القانون بالأيدي ممنوع.

وأضاف “أدعم الرد غير المتناسب من جانب (جيش الاحتلال الإسرائيلي) وقوات الأمن على كل عمل إرهابي”، بما في ذلك “ترحيل أسر الإرهابيين”.

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وزير المالية الإسرائيلي بـ”الإرهابي”، وبأن دعوته “إرهابية عنصرية يعلنها وزير إرهابي في حكومة الاحتلال”.

الارهابي سموتريتش يدعو الى مسح حواره عن الوجود ، دعوة ارهابية عنصرية يعلنها وزير ارهابي في حكومة الاحتلال. وهذا يتطلب من المنظمات الدوليه الحقوقية محاكمة هذا الارهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني . — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) March 1, 2023

وطالب الشيخ في تغريدة عبر تويتر “المنظمات الدولية الحقوقية بمحاكمة هذا الإرهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني”.

بدورها، اعتبرت حركة حماس تصريحات سموتريتش “مؤشرا خطيرا على مستوى الإجرام والتحريض العلني لارتكاب المستوطنين المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال”.