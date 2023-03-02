السلطات التونسية ترفض تنظيم مسيرة لجبهة الخلاص وترحّل نقابيًّا إسبانيًّا

رفضت سلطات العاصمة التونسية السماح لجبهة “الخلاص الوطني” المعارضة بتنظيم مسيرة في العاصمة يوم الأحد المقبل.

وقالت سلطات ولاية تونس في بيان على فيسبوك إنها رفضت الترخيص بالمسيرة لجبهة الخلاص لأن “شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة تتعلق بعدد من قياديي الجبهة”.

وأعلنت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي ائتلاف معارض يضم أحزابًا ونشطاء، أنها ستنظم مظاهرة كبرى، يوم الأحد المقبل، احتجاجًا على حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين من بينهم قيادات من الجبهة.

وذكرت أن المسيرة تأتي للتنديد بـ”الاعتقالات الأخيرة في صفوف عدد من قياداتها”، واستنكارًا لما اعتبرته “انتهاكات جسيمة طالت الحريات العامة والفردية”.

وشهدت تونس، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

من جهة أخرى، قال مكتب الإعلام التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إن السلطات منعت ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول البلاد ورحّلته على الفور لدى وصوله إلى مطار “تونس قرطاج”.

وذكر الاتحاد أن زيارة مولينا كانت للمشاركة في “التجمع العمالي والمسيرة العمالية” الذي كان مقررًا السبت المقبل.

وفي السياق استنكرت جمعيات ومنظّمات تونسية “حملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعت المنظمات في بيان “النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض”، محذرة من أن ذلك “قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة”.

كما رفضت المنظمات “الخطاب التحريضي والعنصري وإدانته بشدة، خاصة مع التطورات الأخيرة التي منحت هذا الخطاب الخطير غطاءً من السلطة”.

ووقّع على البيان أكثر من 25 منظمة وجمعية، من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” و”الاتحاد العام لطلبة تونس” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا البيان “المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت” المقبل.