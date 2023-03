“البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها!”.. محتجون يحاصرون زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن متظاهرين حاصروا “سارة” زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصالون تجميل في تل أبيب، مساء أمس الأربعاء.

وذكرت أن مئات من عناصر الشرطة تدخّلت لتخلّص سارة نتنياهو بعدما حاصرها المحتجّون ساعات وهم يهتفون: “البلاد تحترق وسارة تقصّ شعرها!”.

After 2 hours the police was able to get Sarah Netanyahu out of the hair saloon and drive her home. Demonstrators kept shouting “shame”, “shame” (re the judicial coup) pic.twitter.com/8sgxQCwFvT

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) March 1, 2023