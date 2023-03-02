“البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها!”.. محتجون يحاصرون زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن متظاهرين حاصروا “سارة” زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصالون تجميل في تل أبيب، مساء أمس الأربعاء.

وذكرت أن مئات من عناصر الشرطة تدخّلت لتخلّص سارة نتنياهو بعدما حاصرها المحتجّون ساعات وهم يهتفون: “البلاد تحترق وسارة تقصّ شعرها!”.

After 2 hours the police was able to get Sarah Netanyahu out of the hair saloon and drive her home. Demonstrators kept shouting “shame”, “shame” (re the judicial coup) pic.twitter.com/8sgxQCwFvT — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) March 1, 2023

قوات خاصة

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “في خضم الاحتجاجات التي عمت البلاد لاحظ بعض المتظاهرين أن سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء توجد في صالون للتجميل وسط تل أبيب، فتجمهر المحتجون أمام الصالون مدة نحو 3 ساعات”.

وأظهر مقطع فيديو، مئات المتظاهرين، وهم يقفون أمام الصالون ويهتفون: “البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها!”.

مصادر عبرية : "بعد أكثر من 3 ساعات من محاصرتها، المئات من عناصر الشرطة تخلص سارة نتنياهو من داخل صالون نسائي بعدما حاصرها متظاهرون وسط هتافات "البلد تحترق وسارة تقص شعرها" pic.twitter.com/4sEieC2fL9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 1, 2023

وبعد 3 ساعات من الحصار خرجت عقيلة رئيس الوزراء من الصالون بمساعدة العشرات من قوات الأمن التي استعانت بمروحية كانت تحلق في الأجواء.

ونقلت عن نتنياهو قوله “لن نقبل بأعمال العنف سواء كانت في قرية حوارة أو في تل أبيب”، وقالت إن هذا التصريح أثار غضب منظمي الاحتجاجات.

قوات خاصة تخلص سارة نتنياهو من الحصار بوسط تل ابيب https://t.co/HSYzq2D0a2 pic.twitter.com/hcAU7itUTi — مكان الأخبار (@News_Makan) March 2, 2023

مظاهرات احتجاج

وأمس الأربعاء، أغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيس بين تل أبيب والقدس، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدمًا في إصلاح قضائي مثير للجدل يراه معارضون تهديدًا للديمقراطية.

وكان من المتوقع أن تتسع المظاهرات على مستوى إسرائيل حسب ما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات “يوم الاضطراب”، في حين قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه لن يسمح بحدوث “تمرد” أو بقيام “فوضويين” بقطع الطرق.

LATEST: Mass protests continue into the night in Tel Aviv and Jerusalem https://t.co/g1sy6VlTvj via @timesofisrael — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 1, 2023

واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو -المؤلفة من أحزاب قومية ودينية- هذا الإصلاح في يناير/ كانون الثاني، ويتضمن منح الحكومة نفوذًا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.