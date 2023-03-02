البرهان: مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة مدنية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في حوار أجرته معه صحيفة الشرق القطرية، إن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بقرب التوصل إلى توافق وتشكيل حكومة مدنية تهيئ المناخ لإجراء الانتخابات.

وأشار البرهان خلال حواره مع الشرق، إلى وجود جهات -لم يسمها- قال إنها تريد القضاء على الدولة السودانية من خلال القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في القيادة والجيش.

🔘رئيس مجلس السيادة السوداني لـ "الشرق": علاقاتنا تاريخية وضمانات للاستثمارات القطرية ⬅️الدوحة أبهرت العالم والمونديال فخر للأمة العربيةhttps://t.co/TfgFWC6pQt — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) March 2, 2023

وقال رئيس مجلس السيادة إن السودان يواجه تحديات كبيرة، ويمر بمرحلة انتقالية استثنائية تقتضي من كافة القوى الوطنية إنجاز مهام الفترة الانتقالية.

وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني التزام المؤسسة العسكرية “بالاتفاق الإطاري” ودعمها لعملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي.

مناقشات مثمرة اليوم بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لحشد الدعم للسودان في ما يتعلق بأولويات رئيسية بما في ذلك الاقتصاد وتقديم الخدمات (الصحة، التعليم، الغذاء الخ) والحكم والسلام والأمن بمجرد تشكيل حكومة مدنية pic.twitter.com/sSE7W1Tx1r — Volker Perthes (@volkerperthes) February 22, 2023

وأعلن البرهان عن العمل مع كافة الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي، وقطع بأن العملية السياسية لا يمكن أن تصل إلى أهدافها بمعزل عن بقية القوى السياسية.

وجدد البرهان رفضه أي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني، وأي دعم أو مساعدات خارجية مشروطة.

اجتمعت الآلية الثلاثية أمس بممثلين من التحالف المدني من أجل العدالة الانتقالية والموقعين على الاتفاقية الإطارية بجانب خبراء وطنيين في مجال العدالة كجزء من الاجتماعات التحضيرية حول قضايا العدالة و العدالة الانتقالية في العملية السياسية. pic.twitter.com/obPLOWXTMW — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) March 2, 2023

فولكر “متفائل”

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (فولكر بيرتس) قد عبر عن “تفاؤله” بقرب توصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية سياسية في وقت قريب، دون ذكر تفاصيل.

وأشار فولكر خلال حديثه في مؤتمر صحفي للجنة الترتيبات الأمنية لدارفور أمس، إلى أن هناك بعض القوى قد تقاوم مساعي الوصول إلى التسوية السياسية لارتباطها بالوضع الحالي، دون ذكرها.





“الاتفاق الإطاري”

ووقعت الأطراف السودانية، في يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية، وجرت مراسم التوقيع وسط حضور إقليمي ودولي ودبلوماسي.

ووقع الجيش السوداني وقادة مدنيون اتفاقًا، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية وأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي “المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي”.