استشهاد فلسطيني اعتقله الاحتلال بعد إصابته في أريحا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، “استشهاد” شاب متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الذي اعتقله مصابًا قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع الاحتلال) أبلغتها باستشهاد محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا”.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان في وقت سابق الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين، أحدهم حالته خطيرة (الذي استُشهد لاحقًا)، بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت بمحيط منزل حاصرته قوات إسرائيلية في المخيم.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، صباح الأربعاء، وحاصرت مبنى سكنيًا واستخدمت مواطنًا وطفله كدرع بشري خلال العملية.

وأضافوا أن جيش الاحتلال اعتقل أحد المصابين خلال محاولة إنعاشه من قبل عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني.

قوات الاحتلال تستخدم فلسطينيا وطفله درعا بشريا خلال اقتحام مخيم عقبة جبر#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/y2XkIVJS9V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2023

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين في المخيم، هم أربعة أشقاء ونجل أحدهم وشاب جريح، وجميعهم من الأسرى السابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل حصارها المشدد لمدينة أريحا وقراها لليوم الثالث على التوالي، وتعيق وصول المواطنين إلى المدينة أو الخروج منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الوقوف والانتظار لساعات طويلة على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسية، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إليها.

وقالت الوكالة إنه باستشهاد الشاب حمدان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 67 شهيدًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا وأربعة مسنين وأسير في سجون الاحتلال.