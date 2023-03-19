من هو صلاح عبد الحق الذي انتُخب قائما بأعمال مرشد الإخوان في مصر؟

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر انتخاب صلاح عبد الحق قائمًا بأعمال المرشد العام، خلفًا للراحل إبراهيم منير الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة رفضتها جبهة أخرى للجماعة يقودها محمود حسين.

وقال موقع “الإخوان المسلمون” في بيان، اليوم الأحد “تعلن جماعة الإخوان المسلمين انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق قائمًا بأعمال فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، خلفًا للأستاذ إبراهيم منير رحمه الله تعالى. قائدًا جديدًا لدعوة الإخوان المسلمين المباركة”.

تعلن جماعة الإخوان المسلمين انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق قائماً بأعمال فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، خلفاً للأستاذ إبراهيم منير رحمه الله تعالى. قائدا جديدا لدعوة الإخوان المسلمين المباركة.

والله أكبر ولله الحمد

جماعة الإخوان المسلمين #مصر #الاخوان #الاخوان_المسلمين pic.twitter.com/L8nYyNs4NA — المتحدث الإعلامي (@MBSMOfficial) March 19, 2023

من هو صلاح عبد الحق؟

بحسب موقع “الإخوان المسلمون”، ولد القائم الجديد بأعمال المرشد العام في القاهرة عام 1945، والتحق بجماعة الإخوان عام 1962.

اعتقل عبد الحق وهو في سن 20 عامًا في السجن الحربي نحو 9 سنوات من عام 1965 إلى عام 1974، ثم خرج بعدها ليمارس نشاطه من خلال العمل الإسلامي الطلابي بالجامعات المصرية في السبعينيات، وتخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1976، وعمل طبيبًا للأمراض الجلدية.

رافق في سجنه الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، والدكتور محمود عزت، وهما معتقلان حاليًا في السجون المصرية.

سافر صلاح عبد الحق إلى السعودية عام 1985، وعمل هناك طبيبًا للأمراض الجلدية.

تزوج من ابنة الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأحد مؤسسيها، ومؤلف كتابَي “صور من حياة الصحابة”، و”صور من حياة التابعين”.

تولى مسؤولية “المنتدى الإسلامي العالمي للتربية” لأكثر من 15 عامًا.

اختير عضوًا بمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، وممثلًا عن رابطة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج في فترة قيام الراحل إبراهيم منير بأعمال المرشد العام.

وتواجه جماعة الإخوان منذ عام 2013 حملة قمع قاسية، ويقبع كثيرون من قادتها وآلاف من أنصارها في السجون والمنافي، كما تعاني من انقسام، تمثل طرفه الثاني جبهة يقودها محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة.

من جهتها، نفت الجبهة التي يقودها حسين صحة ما سمتها “الادعاءات” بخصوص انتخاب عبد الحق قائمًا بأعمال المرشد العام.

وقالت في بيان عن موقعها الرسمي اليوم الأحد “تؤكد الجماعة أن تلك الأخبار كاذبة، وأن الصفحات التي نشرتها لا تعبر عن الإخوان في مصر بأي صفة”.

وأضاف البيان “تؤكد الجماعة أن المحاولات المتجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات جماعة الإخوان الرسمية، أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة بعيدًا عن المؤسسات الشرعية للجماعة تحت دعاوى مختلفة، لن تفرض أمرًا واقعًا ولن تجدي نفعًا”.

جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر تنفي صحة الإدعاءات بانتخاب قائم بأعمال جديد . pic.twitter.com/obNECskIiJ — Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) March 19, 2023

وأكد البيان أن الجماعة “لها مجلس شورى عام من الداخل والخارج، وقد اختار الدكتور محمود حسين قائمًا بأعمال المرشد العام، وشكل هيئة إدارية جديدة في ديسمبر 2022، وفق قواعد ولوائح الجماعة المعتمدة”.

وشهدت فترة تولي منير مسؤولية الجماعة ظهور الخلافات الداخلية بين قيادات الإخوان إلى العلن، وفي نهاية عامه الأول في المسؤولية، أصدر منير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 قرارًا بإيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم إلى التحقيق، وكان على رأسهم محمود حسين.

وأصدرت المجموعة المخالفة له بيانًا تعلن فيه أن “مجلس الشورى العام” سحب الثقة منه وأعفاه من مهامه.

ورد منير آنذاك بتسجيل مصور اتهم فيه عددًا من قيادات الجماعة بمحاولة السيطرة عليها عبر الإعلام، وبغير فهم للوائح الداخلية للجماعة.

وكان منير استبعد في تصريحات في يوليو/تموز 2022، أن تخوض الجماعة صراعًا جديدًا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2013.