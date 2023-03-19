تدنيس ونبش وسرقة شواهد.. الجزيرة مباشر تتفقد مقبرة تاريخية في كاراباخ (فيديو)

تفقدت الجزيرة مباشر أطلال مقبرة تاريخية في مدينة فيزولي في إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان طالها التدنيس خلال فترة سيطرة أرمينيا على المنطقة على مدار ثلاثة عقود خلال حرب دارت بين الجانبين منذ تسعينيات القرن الماضي.

واستعادت أذربيجان السيطرة قبل سنوات قليلة فقط على إقليم كارباخ بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين في سبتمبر/ أيلول 2020.

وقال آراز إيمانوف المستشار خاص بالرئاسة الأذرية، إن 20% من الأراضي الأذرية كانت خاضعة لسيطرة أرمينيا التي شنت بحسب وصفه حملة لمحو الإرث الأذري في تلك المناطق، على حد وصفه.

وأضاف إيمانوف، في حديثه للجزيرة مباشر، أن مقبرة فيزولي شهدت عمليات نبش للقبور والبحث في رفات الموتى عن الأسنان الذهبية التي كانت منتشرة في الإقليم خلال فترة الحكم السوفيتي للمنطقة.

وأشار إلى أنه وقعت عمليات سرقة لشواهد القبور من حجر الرخام والجرانيت الأبيض والأسود لتستخدم في عمليات البناء.

وقال المسؤول الأذري المكلف بمتابعة ملف المناطق التاريخية في إقليم كاراباخ، إن عمليات المحو طالت مساجد ومباني تاريخية ومقابر وكنائس في الإقليم وكان “الهدف هو القضاء على الإرث الأذري”.

وتابع أنه “كانت هناك محاولة لإزالتها بالكامل حتى لا يتبقى منها شيء يُذكّر بأذربيجان في تلك المناطق”.

وأشار المسؤول الأذري إلى أن ثمة مقابر أخرى أُزيلت بالكامل، وتعين عليهم الحفر لإعادة اكتشافها مرة أخرى.

وقال إيمانوف إن سلطات أذربيجان تعمل على إعداد ملف للتقدم بشكوى إلى المحكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات التي شهدتها المناطق الأذرية خلال ثلاثة عقود من سيطرة أرمينيا عليها.