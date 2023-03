بوتين يتجول في ماريوبول الأوكرانية للمرة الأولى وكييف تؤكد وصول الإمدادات إلى باخموت (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول، هي الأولى له للمناطق التي استولت عليها روسيا في إقليم دونباس الأوكراني منذ بدء الحرب.

تأتي الزيارة بعد أن سافر بوتين إلى شبه جزيرة القرم، أمس السبت، في زيارة غير معلنة للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا، وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، وهذه أقرب نقطة من الخطوط الأمامية للقتال يزورها بوتين منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، وتحرك بوتين وهو يقود سيارة في مناطق عدة بالمدينة، مع التوقف والتحدث إلى السكان.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن بوتين التقى أيضًا بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف المسؤول عن حرب روسيا على أوكرانيا.

"What time do you have? "As many as you need": Putin held a meeting at the command post of a special military operation in Rostov-on-Don Vladimir Putin arrived in the DPR and visited Mariupol

كانت ماريوبول، التي استولت عليها روسيا في مايو/أيار بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية، أول انتصار كبير لموسكو بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وركزت بدلًا من ذلك على جنوب شرقي أوكرانيا.

وتحولت ماريوبول الواقعة على بحر آزوف إلى بقعة مشتعلة بعد أسابيع من القتال، وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوربا إن قصف روسيا المبكر لمستشفى للولادة في ماريوبول كان “جريمة حرب”.

1/2 Russian President Vladimir Putin came to the DPR for the first time since the beginning of the SVO – he visited Mariupol and examined the city, talked with the townspeople.

Putin arrived in Mariupol by helicopter, and during the trip around the city he himself was driving. pic.twitter.com/h7R6aB0v4X

