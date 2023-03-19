بوتين يتجول في ماريوبول الأوكرانية للمرة الأولى وكييف تؤكد وصول الإمدادات إلى باخموت (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول، هي الأولى له للمناطق التي استولت عليها روسيا في إقليم دونباس الأوكراني منذ بدء الحرب.

تأتي الزيارة بعد أن سافر بوتين إلى شبه جزيرة القرم، أمس السبت، في زيارة غير معلنة للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا، وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، وهذه أقرب نقطة من الخطوط الأمامية للقتال يزورها بوتين منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، وتحرك بوتين وهو يقود سيارة في مناطق عدة بالمدينة، مع التوقف والتحدث إلى السكان.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن بوتين التقى أيضًا بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف المسؤول عن حرب روسيا على أوكرانيا.

1¤ “What time do you have? “As many as you need”: Putin held a meeting at the command post of a special military operation in Rostov-on-Don

Vladimir Putin arrived in the DPR and visited Mariupol : pic.twitter.com/9GrAxYczpZ — Magdi Shalash (@magdishalash) March 19, 2023

كانت ماريوبول، التي استولت عليها روسيا في مايو/أيار بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية، أول انتصار كبير لموسكو بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وركزت بدلًا من ذلك على جنوب شرقي أوكرانيا.

وتحولت ماريوبول الواقعة على بحر آزوف إلى بقعة مشتعلة بعد أسابيع من القتال، وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوربا إن قصف روسيا المبكر لمستشفى للولادة في ماريوبول كان “جريمة حرب”.

1/2 Russian President Vladimir Putin came to the DPR for the first time since the beginning of the SVO – he visited Mariupol and examined the city, talked with the townspeople.

Putin arrived in Mariupol by helicopter, and during the trip around the city he himself was driving. pic.twitter.com/h7R6aB0v4X — Victor vicktop55 (@vicktop55) March 19, 2023

وتقع ماريوبول في دونيتسك، وهي إحدى المناطق الأربع التي تحرك بوتين لضمها في سبتمبر/أيلول، ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بهذه الخطوة، ووصفوها بأنها غير قانونية.

وتشكل دونيتسك، إلى جانب لوهانسك، غالبية الجزء الصناعي في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا الذي شهد أكبر معركة في أوربا منذ عشرات السنين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق بوتين، واتهمته بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا، وهي خطوة ذات رمزية كبيرة تزيد من عزلة الرئيس الروسي.

قادر على إمداد القوات في باخموت

من جانبه، قال الجيش الأوكراني أمس السبت إن قواته خارج مدينة باخموت بشرق البلاد ما زالت قادرة على إيقاف تقدم الوحدات الروسية بما يسمح بتسليم الذخيرة والأغذية والمعدات والأدوية للقوات التي تدافع عن المدينة.

وأعلنت كييف تكبيد الروس خسائر فادحة، وقالت إن قواتها قتلت 193 روسيًّا وأصابت 199 خلال القتال يوم الجمعة.

وجعلت روسيا من الاستيلاء على باخموت أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على إقليم دونباس.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرهي شيريفاتي لقناة (آي سي تي في) التلفزيونية “قادرون على إيصال الذخائر والمواد الغذائية والعتاد والأدوية الضرورية إلى باخموت، وبإمكاننا أيضًا إخراج جرحانا من المدينة”.