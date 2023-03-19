الكويت.. المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة برلمان 2020

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وعودة المجلس السابق المنتخَب في عام 2020.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية نص الحكم، وجاء فيه أن المحكمة قضت “بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أُعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”.

المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وتقرر إعادة مجلس 2020 https://t.co/dl88BQ3g99#كونا #الكويت pic.twitter.com/tMosZHwTTR — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 19, 2023

وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي، لإنهاء خلاف سياسي في البلاد بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.