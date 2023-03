“تهديد أكبر لحياتي”.. عمران خان يشير إلى “مؤامرة سياسية” ويتوجه للمثول أمام المحكمة (فيديو)

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى العاصمة الباكستانية للمثول أمام المحكمة بعد أن عدلت الشرطة عن توقيفه، إثر اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره في لاهور، وأكد أن الاتهامات الموجّهة إليه “مؤامرة سياسية”.

وأدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق البالغ عمره 70 عامًا إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في مدينة لاهور شرقي البلاد.

Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023

وقال أحد محامي عمران خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت مذكرة التوقيف، مشيرًا إلى أنه “سيمثل أمام المحكمة في إسلام آباد السبت”.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، اليوم السبت، أنه رغم الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا فإن الحكومة تعتزم اعتقاله مرة أخرى.





وقال عمران خان، إن الشرطة اقتحمت مسكنه في لاهور بحجة تعرض أفرادها لإطلاق نار من داخل المنزل، مشيرًا إلى أنه شكّل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق لرويترز “هناك تهديد أكبر لحياتي أشدّ من مما كان”، مضيفًا “الخصوم السياسيون والمؤسسة العسكرية يحاولون منعي من العودة إلى السلطة”.

وأكد عمران خان، أنه سيقع ردّ قويّ جدًّا في أنحاء باكستان على أيّ محاولة لاعتقاله أو قتله.





الشرطة تفشل في توقيف خان

وعدلت الشرطة الباكستانية يوم الأربعاء عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد أن حال أنصاره دون ذلك، ووقوع اشتباكات عنيفة مع المئات منهم ليلًا.

وأثارت محاولات قوات الأمن لاعتقال خان معارك ضارية مع أنصاره في وقت سابق من الأسبوع الجاري استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي أحاطت بمنزل خان في لاهور.

وصدر عن محكمة لاهور العليا أمر، طلب من الشرطة يوم الأربعاء “إنهاء العملية على الفور والانسحاب” في انتظار نتيجة جلسة في إسلام آباد بشأن مذكرة توقيف خان.

I want to thank the SCBAP for their strong position on upholding of Constitution & rule of law. We appreciate your condemnation of excessive use of force by authorities at Zaman Park. My Party was founded on principle of rule of law & we continue to stand by this commitment. pic.twitter.com/7GMOYHljn5 — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 16, 2023

وكتب حزب خان “حركة الإنصاف” على حسابه على تويتر “تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان”.

وأطيح بعمران خان في أبريل/ نيسان 2022 بموجب مذكرة لحجب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين إجراءات قانونية، ولكنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

It is also obvious now that the entire siege of Lahore was not about ensuring I appear before the court in a case but was intended to take me away to prison so that I am unable to lead our election campaign. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023

وقال خان لوكالة الصحافة الفرنسية “سبب هذا الإجراء ليس لأنني انتهكت قانونًا، بل يريدونني قابعًا في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات”.

وتأتي المواجهة السياسية في حين تشهد الدولة المسلحة نوويًّا أزمة اقتصادية خانقة وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويواجه خان في القضية التي تنظر فيها المحكمة العليا في إسلام آباد، اتهامات بأنه باع ساعات وأشياء أخرى فاخرة أُهديت له خلال توليه رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022، وينفي عمران ذلك.