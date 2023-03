فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد تعديل سن التقاعد والمعارضة تقدم طلبا بسحب الثقة من الحكومة (فيديو)

تواصلت الاحتجاجات في فرنسا اليوم السبت، اعتراضًا على تعديل سنّ التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسط مطالبات للمعارضة بسحب الثقة من الحكومة.

وتجمع آلاف من الفرنسيين خاصة المسنّين في مدن عدة احتجاجًا على استخدام الحكومة للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تتيح للرئيس إقرار أيّ مشروع قانون من دون تصويت الجمعية الوطنية.

وصدّق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية اليمينية، الخميس الماضي، على نص إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، في جلسة استمرت نحو ساعة.

وعزا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.

ودعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس/ آذار، احتجاجًا على التعديل الجديد في سنّ التقاعد.

🇨🇵 Evening and night in Paris. "49.3" So now the French call protests against pension reform

Lyon is currently protesting more calmly against "49.3"-articles of the🇨🇵constitution,according to which the authorities dragged the bill on raising the retirement age without a vote pic.twitter.com/2rXPFlig3u

— marina alikantes (@Marianna9110) March 18, 2023