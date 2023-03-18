زيلينسكي يفرض عقوبات على بشار الأسد ومسؤولين آخرين

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مرسومًا لفرض عقوبات على 141 كيانًا رسميًّا و300 فرد، بمن فيهم رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤولون آخرون.

وذكرت صحيفة (ذا كييف إندبندنت) أنه بموجب المرسوم الذي جاء تأييدًا لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تم فرض عقوبات على رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وتشمل العقوبات الأوكرانية، التي تستمر مدة 10 سنوات، تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

ويعاقب المرسوم 141 كيانًا رسميًّا و300 فرد، بينهم عدد من المواطنين الروس، حسب المصدر نفسه.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري على خلفية اعترافه باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين شرقي البلاد.

وزار الأسد موسكو قبل أيام، وأعاد خلال الزيارة إعلان تأييده الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.