بعد ساعات من عودته ليوتيوب وفيسبوك.. ترمب: سيتم اعتقالي الثلاثاء وأدعو أنصاري إلى التظاهر (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه يتوقع أن يجري “توقيفه” الثلاثاء؛ بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج والتظاهر.

وكتب ترمب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”، متحدثًا عن “تسريب” معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

عاجل… الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" يعلن من حسابه في تطبيق (تروث سوشيال) بأن السلطات الأمريكية ستعتقله الأسبوع القادم وتحديداً يوم الثلاثاء. pic.twitter.com/MbUT0RYb1E — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 18, 2023

“لقد عدت”

يأتي ذلك بعد أقل من يوم من ظهور ترمب على يوتيوب وفيسبوك، حيث ظهر أمس الجمعة في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم أنصاره على الكونغرس.

وبث ترمب عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب مقطعًا مصورًا بعنوان مأخوذًا من شبكة (سي إن إن)، يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. ونشره بعنوان “لقد عدت”.

وينتهي المقطع بعبارة “ترمب 2024”. وقال ترمب في هذا المقطع “آسف لجعلكم تنتظرون”.

وأعاد يوتيوب في وقت سابق من يوم أمس الجمعة تفعيل قناة ترمب. كما أعادت شركة ميتا تفعيل حسابي ترمب على فيسبوك وإنستغرام في وقت سابق من العام الجاري.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، غير أن ترمب لم يغرد عليه بعد.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

عامل مهم

ودعم ترمب حملته الرئاسية في 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في حين كان فوزه مستبعدًا.

وبعد عودته إلى تلك المنصات، صار بمقدوره الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث، مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في 2024.

وقال يوتيوب في تغريدة “قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات”، وذلك في إشارة إلى خطوة إعادة حساب ترمب.

وقال المتحدث باسم حملته لفوكس نيوز ديجيتال في يناير/ كانون الثاني إن العودة إلى فيسبوك “ستكون عاملا مهما لحملة 2024 من أجل الوصول إلى الناخبين”.

وأسس ترمب منصة تروث سوشال في أواخر 2021 للتواصل مع مؤيديه خلال حظره في منصتي تويتر وميتا.

وحظرت منصة بث المقاطع المصورة قناة ترمب في 2021 لانتهاكه سياسات المنصة فيما يتعلق بالتحريض على العنف بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي في يناير/ كانون الثاني 2021 أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويستند معارضو عودة ترمب إلى الرسائل التي نشرها في منصته، ولديه عليها نحو 5 ملايين متابع، ويعتبرون أنها دليل على أنه ما زال يمثل الخطر نفسه الذي دفع منصات كثيرة للتواصل الاجتماعي إلى تعليق حساباته.

وتأتي عودة ترمب إلى منصتي يوتيوب وفيسبوك في الوقت الذي ينظر فيه مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما، وهي اتهامات يقول ترمب وحلفاؤه إنها بدوافع سياسية من دون تقديم دليل على ذلك.

كما يواجه ترمب دعوى احتيال من ولاية نيويورك بقيمة 250 مليون دولار، حيث تزعم وجود مخطط استمر 10 سنوات للتلاعب بأكثر من 200 تقييم للأصول ولصافي ثروة ترمب للفوز ببنود أفضل من البنوك وشركات التأمين. ووصف ترمب الدعوى بأنها مكيدة.