ترحيب أوربي بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لبوتين.. وبايدن مؤيدا: “قرار مبرَّر”

رحب الاتحاد الأوربي وأوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحميله مسؤولية الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إيرماك، على تلغرام إن المذكرة ليست سوى البداية.

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلًا على العدالة القائمة.

وقال على تويتر “أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة”، مؤكدًا أن “المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى”.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

وعلى هذا النحو، أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربي، على قرار الجنائية الدولية.

وقال على تويتر “إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة”.

وشدد على أن التكتل الأوربي يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وجميع القرارات التي تضمن عدم الإفلات من العقاب.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work. There can be #noimpunity — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023

قرار مبرر

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة للصحفيين إن بوتين ارتكب بوضوح “جرائم حرب”، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال في حقه “له ما يبرره”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأضاف “ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين. توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه”.

ويُلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية، الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها. كما أصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة توقيف للمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.

وذكر تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن 6 آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرًا ومنشأة ضمن “شبكة ممنهجة واسعة النطاق”.

ودعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء حرب موسكو عليها في 24 فبراير/ شباط 2022.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

ونفت موسكو مرارًا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء حربها على أوكرانيا. وقال الكرملين يوم الجمعة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “لاغٍ وباطل”.