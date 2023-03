ترحيب أوربي بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لبوتين.. وبايدن مؤيدا: “قرار مبرَّر”

رحب الاتحاد الأوربي وأوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحميله مسؤولية الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إيرماك، على تلغرام إن المذكرة ليست سوى البداية.

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلًا على العدالة القائمة.

وقال على تويتر “أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة”، مؤكدًا أن “المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى”.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes.

وعلى هذا النحو، أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربي، على قرار الجنائية الدولية.

وقال على تويتر “إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة”.

وشدد على أن التكتل الأوربي يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وجميع القرارات التي تضمن عدم الإفلات من العقاب.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.

There can be #noimpunity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023