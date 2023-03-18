وزير دفاع إسرائيل السابق: أرى كيف نتفكك من الداخل وخطر الحرب الأهلية يتزايد

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أمس الجمعة، عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة له تعليقًا على تزايد وتيرة الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقال غانتس، وهو أحد زعماء المعارضة “أخشى أن تكون هناك حرب أهلية هنا (في إسرائيل)”، وأضاف “أعتقد أنه لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد”.

وتابع “هذه ليست نبوءات نابعة من غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك”.

אני חושש שתהיה פה מלחמת אחים. אני מאמין שאף אחד לא רוצה אותה אבל ההתדרדרות בשיפוע שלילי והסכנה להתרחשותה הולכת וגדלה. אלו לא דברים מן השפה אל החוץ, אלו לא נבואות זעם. בתוך עמי אני חי ואני רואה איך אנחנו מתפרקים לרסיסים – ואין מבוגר אחראי בממשלה שיקום ויעצור. pic.twitter.com/eNQBmO68Tz — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 17, 2023

وأدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، بتصريح مشابه قال فيه “من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم”.

وتقدم هرتسوغ، بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن مخططه يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على “دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية”.

ومنذ أكثر من 10 أسابيع، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بشكل شبه يومي، ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، في حين يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (وهي أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.