بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعا قصيرا يظهر بوتين مرتديا ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين. كما زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف.

وذكر التلفزيون الرسمي أن زيارة بوتين كانت لمدينة سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وظهر بوتين في مقطع الفيديو وهو يركب السيارة في مقعد السائق، وكتب رازوجاييف على تلغرام “يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة”.

وأضاف: “لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها”.

وأعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم في 2014 عقب استفتاء في 16 مارس/ آذار 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.