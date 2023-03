حالته الأشد في سجون الاحتلال.. الأسير عاصف الرفاعي يبدأ علاجه الكيميائي مقيّدا بأغلال

بدأ الأسير الفلسطيني عاصف الرفاعي (20 عامًا) من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، المصاب بالسرطان، تلقي العلاج الكيميائي في مستشفى إسرائيلي وهو مقيد، وذلك بعد نحو 6 أشهر من اعتقاله.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات “العصيان” لليوم الـ33 على التوالي، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال وأجهزته، يواصلون تنفيذ الجريمة في حق الأسير الرفاعي، بتقييده خلال علاجه في المستشفى، وإن ذلك من أبرز أدوات التنكيل الممنهجة، التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال في حق الأسرى المرضى.

وأكد نادي الأسير أن الشّاب الرفاعي يواجه خطورة كبيرة على حياته، تتصاعد مع استمرار اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة فيما يسمى “عيادة سجن الرملة” التي كانت المحطة الأخيرة للعديد من شهداء الحركة الأسيرة. يُشار إلى أن عياة الرملة يطلق عليها الأسرى اسم “المَسلخ”.

وكانت الفحوص الطبية التي أُجريت له قبل نحو شهرين، قد بينت أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في أجزاء من جسد الأسير الشاب، ووصلت إلى القولون وإلى أجزاء من الأمعاء والغدد والكبد وأن المرض في مرحلة متقدمة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الرفاعي لم يتمكن قبل اعتقاله من إتمام علاجه بالشكل اللازم، بسبب ملاحقة الاحتلال له ورفض التصريح باستكمال علاجه في القدس، إلى أن قام باعتقاله في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما تجاهلت السلطات علاج الشاب الأسير، ثم عمدت لاحقا إلى سياسة الإهمال الطبي “القتل البطيء” في حقه بالمماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وعرضه على طبيب أورام مختص في بداية اعتقاله.

Despite his cancer has reached an advanced stage and has spread to several parts of his body, the occupation authority extend the detention of Cancer patient Asif Al Rafai until 22nd Feb. #SaveAsif

#الأسير_عاصف_الرفاعي pic.twitter.com/a0HPVOfaTQ

— Palestine Captives 𓂆 (@Palestinecapti1) February 13, 2023