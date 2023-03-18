حالته الأشد في سجون الاحتلال.. الأسير عاصف الرفاعي يبدأ علاجه الكيميائي مقيّدا بأغلال

بدأ الأسير الفلسطيني عاصف الرفاعي (20 عامًا) من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، المصاب بالسرطان، تلقي العلاج الكيميائي في مستشفى إسرائيلي وهو مقيد، وذلك بعد نحو 6 أشهر من اعتقاله.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات “العصيان” لليوم الـ33 على التوالي، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

السرطان ينخر جسمه #الأسير_عاصف_الرفاعي يصارع الموت مع إنتشار السرطان في عدة أجزاء من جسده وحالته الصحية تتفاقم بشكل متسارع والمرض في حالة متقدمة كان الله في عون والدته

المرض يصاحبه وهو ابن ١٦ سنه pic.twitter.com/Qc9b5Q3CN1 — منى البرغوثي (@munaabuhusein2) January 31, 2023

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال وأجهزته، يواصلون تنفيذ الجريمة في حق الأسير الرفاعي، بتقييده خلال علاجه في المستشفى، وإن ذلك من أبرز أدوات التنكيل الممنهجة، التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال في حق الأسرى المرضى.

وأكد نادي الأسير أن الشّاب الرفاعي يواجه خطورة كبيرة على حياته، تتصاعد مع استمرار اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة فيما يسمى “عيادة سجن الرملة” التي كانت المحطة الأخيرة للعديد من شهداء الحركة الأسيرة. يُشار إلى أن عياة الرملة يطلق عليها الأسرى اسم “المَسلخ”.

تدهور صحي خطير على حياة الأسير المريض عاصف الرفاعي من بلدة كفر عين والمصاب بالسرطان ! pic.twitter.com/bZx1WUI4TU — Safaa (@Safaajalham) December 15, 2022

وكانت الفحوص الطبية التي أُجريت له قبل نحو شهرين، قد بينت أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في أجزاء من جسد الأسير الشاب، ووصلت إلى القولون وإلى أجزاء من الأمعاء والغدد والكبد وأن المرض في مرحلة متقدمة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الرفاعي لم يتمكن قبل اعتقاله من إتمام علاجه بالشكل اللازم، بسبب ملاحقة الاحتلال له ورفض التصريح باستكمال علاجه في القدس، إلى أن قام باعتقاله في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما تجاهلت السلطات علاج الشاب الأسير، ثم عمدت لاحقا إلى سياسة الإهمال الطبي “القتل البطيء” في حقه بالمماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وعرضه على طبيب أورام مختص في بداية اعتقاله.

Despite his cancer has reached an advanced stage and has spread to several parts of his body, the occupation authority extend the detention of Cancer patient Asif Al Rafai until 22nd Feb. #SaveAsif

#الأسير_عاصف_الرفاعي pic.twitter.com/a0HPVOfaTQ — Palestine Captives 𓂆 (@Palestinecapti1) February 13, 2023

اعتقال الشاب الرفاعي

واعتقلت قوات الاحتلال، الرفاعي في الـ24 من سبتمبر/ أيلول العام الماضي، رغم إصابته بالسرطان، وتأكيد التقارير الطبية مستوى الخطورة التي كان يواجهها في فترة تعرضه للاعتقال، علمًا بأنه أسير سابق تعرض للاعتقال وهو طفل، وهذا هو اعتقاله الرابع.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون أمراضا مزمنة، منهم 24 أسيرا ومعتقلا يعانون السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، واليوم تعتبر حالة الأسير عاصف الرفاعي أصعبها وأشدها.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن "الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عاما)، بدأ بتلقي العلاج الكيميائي وهو مقيد، في صورة تعبر عن التنكيل الممنهج بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال #الإسرائيلي". pic.twitter.com/mwKWsD4mSl — علي سوارقي 10 (@AlsarwtJ) March 18, 2023

مواصلة العصيان

وفي هذا السياق يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات “العصيان” لليوم الـ33 على التوالي، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ونفّذ الأسرى يوم أمس الجمعة، وفقا للبرنامج المستمر، عددا من الخطوات منها توحيد خطبة الجمعة في السّجون، بحيث تكون عن الإضراب عن الطعام في إطار حالة التعبئة المستمرة، والاعتصام في السّاحات بعد صلاة الجمعة.

كما نفّذت بعض السّجون، إضافة إلى الخطوات الجماعية المشتركة، خطوات إضافية، منها عرقلة الفحص الأمنيّ كما وقع في سجن “نفحة”.

الخلايا السرطانية انتشرت في جسده… الأسير عاصف الرفاعي يتلقى العلاج الكيماوي وهو مقيدhttps://t.co/SlaWTjfiE9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 18, 2023

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ خطوات “العصيان” ستستمر حتّى إعلان الأسرى الشّروع في خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، وفقا للبرنامج الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت الهيئة والنادي، أنّ إدارة السّجون وحتّى اليوم، ترفض التّراجع عن الإجراءات التي نفّذتها، والتي أعلنت عنها، وأن خطوة الإضراب، التي تعتبر أقسى خطوة يمكن أن يلجأ إليها الأسرى، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون.