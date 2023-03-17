روسيا تتوعد بتدمير المقاتلات التي سترسلها سلوفاكيا وبولندا إلى أوكرانيا

توعد الكرملين بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا إلى أوكرانيا “ستُدمَّر”، مشددًا على أن شحنات الأسلحة الغربية لكييف لن تغيّر أهداف روسيا العسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه “لن يغيّر توفير هذه المعدات العسكرية من نتيجة العملية العسكرية الخاصة”، مؤكدًا أن روسيا ستدمّر جميع هذه المعدات.

وأعلن رئيس الحكومة السلوفاكية إدوارد هيغر صباح الجمعة، أن بلاده ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة سوفياتية الصنع من طراز ميغ-29، لتصبح سلوفاكيا ثانية دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.

وقال هيغر للصحفيين “سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا”، مشيرًا إلى أن سلوفاكيا سترسل أيضًا إلى كييف نظام الدفاع الجوي “كوب”.

وطالبت أوكرانيا مرارًا بالحصول على مقاتلات من حلفائها الغربيين، خصوصًا طائرات “إف-16” الأمريكية الحديثة الصنع.

وستضمّ الشحنة السلوفاكية عشر مقاتلات 10 من طراز ميغ-29 جاهزة للعمل بالإضافة إلى ثلاث طائرات لم تُشغَّل منذ عام 2008.

وبذلك تنضم سلوفاكيا إلى بولندا، حيث أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أمس الخميس، أن بلاده ستسلم دفعة أولى من 4 مقاتلات من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا “خلال الأيام المقبلة”.

ميدانيًّا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية يوم أمس الخميس تجاوزت 300 جندي، كما تم تدمير مخازن للأسلحة والذخيرة وعشرات من الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت منظومة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات، وإن دفاعاتها الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة.

وأوضحت أنها قصفت مستودعًا للذخيرة في كوبيانسك، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 جنديًّا، وفي اتجاه كراسنو قصفت تجمعًا للقوات الأوكرانية وأسقطت أكثر من 70 جنديًّا، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

الرئيس الصيني يزور روسيا

في سياق متصل، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة هي الأولى منذ حوالي 4 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان “بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس/ آذار المقبل”.