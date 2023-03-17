أردوغان يمنح الضوء الأخضر لانضمام فنلندا إلى الناتو (فيديو)

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر، اليوم الجمعة، لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تاركًا للبرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي.

وقال في ختام اجتماع بأنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو “قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا”، وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضوًا في التحالف على ترشيح فنلندا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يوافق البرلمان على عضوية فنلندا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل، ورأى أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، على حد قوله.

وأكد اهتمام بلاده بمواصلة فنلندا “دعمها القوي” لعضوية تركيا في الاتحاد الأوربي.

ملف السويد

وبيّن أردوغان أن تركيا فصلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد، لعدم حدوث أعمال من هذا النوع فيها (مظاهرات حزب العمال الكردستاني في السويد).

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإن طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف سيتوقف على الإجراءات التي سيجرى اتخاذها.

وأشار إلى أن بلاده قدمت إلى السويد ​​قائمة تضم أسماء 120 ممن تعدّهم أنقرة “إرهابيين” لتسليمهم، مؤكدًا “ليس من الممكن أن نتعامل معها إيجابيًا إذا لم تسلمهم”.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم أشخاص مطلوبين لأنقرة، بدلًا من الاكتفاء بـ”الكلام المعسول”، بحسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.