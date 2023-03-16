المعارضة هددت بترحيلهم.. محلل سياسي تركي: عودة السوريين مرتبطة بهذه المحددات (فيديو)

رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي عمر فاروق كوركماز، إن تصريحات المعارض كمال كليتشدار أوغلو عن ترحيل السوريين إلى بلادهم بعد عامين من نجاحه في تولي الرئاسة، ليست واقعية.

وقال كوركماز لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “إن من يرى أو يعرف ما جرى في سوريا يعرف أن هذا الكلام ليس له أساس على أرض الواقع”، مؤكدًا أن عودة السوريين إلى وطنهم لن تتم إلا بطرق محددة، وجميعها غير متوفرة، وفقًا لقوله.

وأوضح أن الطريقة الأولى “يجب أن يكون فيها ضمان أمني كامل حسب ما يريده الشعب السوري، وهذا لن يتم إلا بتعددية سياسية وطنية سوف تحكم في سوريا، وإلى الآن لم نرَ هذا الأمر، وبعد عامين لن يحدث شيء إذا استمر موقف النظام الدولي بهذه الطريقة”.

أما الشرط الثاني، فهو أنه لابد من إعادة إعمار سوريا بشكل كامل، وهذا لن يتم خلال عامين، لأن تركيا التي من المفترض أن تكون الدولة الأقرب لتنفيذ إعادة الإعمار بسوريا مشغولة الآن بظروفها الداخلية بسبب الزلزال، وستظلّ كذلك خلال العامين القادمين، وهو ما يجعل تحقق هذا الشرط بعيدا أيضًا، وفقًا لقوله.

وأشار كوركماز إلى أن “هناك قوانين دولية وحقوقًا خاصة للاجئين في كل مكان، وبالتالي فإن إعادة السوريين بطريقة إجبارية لا يمكن أن تكون موافقة للقوانين الدولية”، مشددًا على أن تركيا دولة تحترم الديمقراطية.

وأكد المحلل السياسي أن “بلاد الأناضول ملاذ لجميع المظلومين والمضطهدين في كل أنحاء العالم، حتى الأوكرانيين فإنهم موجودون اليوم على الأراضي التركية، لكن لا أحد يتكلم عنهم، وكذلك الأرمن. يتكلمون فقط عن السوريين والأفغان”.

وشدد على أن سياق التصريح مرتبط بالانتخابات الرئاسية، “ولكن بعد شهرين لن يقتنع أحد بهذا التصريح”، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية التركية.

وكان المرشح الرئاسي عن المعارضة التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو، قد أدلى بتصريحات مثيرة قبل يومين، هدد فيها من جديد بترحيل السوريين والأفغان إلى بلادهم خلال عامين إذا تولّى السلطة في البلاد.