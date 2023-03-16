“لم نأكل اللحم شهورا”.. لاجئون سوريون يشكون الغلاء وشح المساعدات مع دخول رمضان (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر في إطار أحد جولاتها، أوضاع اللاجئين السوريين واستعداداتهم لاستقبال شهر رمضان بمخيم القليعات بمدينة عكار شمالي لبنان.

ويضرب لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، تنعكس بدورها على المواطنين وكذلك سكان المخيمات من مختلف المناطق السورية.

وناشد أهالي مخيم القليعات المنظمات والجمعيات النشطة في العمل الإنساني بضرورة توجيه المساعدات لسكان المخيم، خاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم.

وقالت إحدى اللاجئات “لم نحضّر أي شيء لرمضان، الوضع سيء، ابنتي تعمل وكل ما تحصل عليه في اليوم هو 100 ألف ليرة (دولار واحد)، فقط تكفي لشراء ربطة خبز”،

وأضافت “لم تعد لدينا القدرة على شراء أي شيء، مثل الزيت والسكر وبطاطا وغيرهم، شهور لم نأكل اللحم”، مطالبة أهل المروءة، على حد وصفها، بمساعدتهم.

وقالت لاجئة أخرى إن ربطة الخبز سعرها أصبح 45 ألف ليرة (45 سنتًا)، وهو فقط ما نستطيع شراءه، لا لحم ولا ملابس ولا طعام مفيد للأولاد، وفقًا لقولها.

وأشارت إلى أنها قادرة على الصبر وعدم تناول الطعام لفترات طويلة، لكنها أكدت بأسى أن الأطفال الصغار لا تستطيع ذلك.

فيما أكدت أخرى أن “شهر رمضان هذا العام بالتحديد سيكون صعبًا جدًا، المساعدات حاليا أصبحت شحيحة، لا أعرف حقيقة كيف سنقضي رمضان”.

وضربت مثالًا على التناقض الصارخ الذي يعيش فيه العالم حاليًا وقالت “العالم وصل المريخ واللاجئ السوري لازال يبحث عن لقمة الخبز”.

ومنذ صيف 2019، تنهار العملة المحلية اللبنانية يومًا بعد يوم، وانخفضت لمستوى قياسي غير مسبوق، إذ وصلت في السوق الموازي إلى 100 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.