البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود (شاهد)

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الخميس، فيديو يظهر لحظات إسقاط مقاتلة روسية لطائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأسود أول أمس الثلاثاء.

وبلغت مدة الفيديو الذي نشره البنتاغون 42 ثانية، ويظهر فيه اقتراب طائرة روسية من طراز “Su-27” من الجزء الخلفي لمسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 “MQ-9”.

ويصور الفيديو لحظة إلقاء المقاتلة الروسية الوقود عدة مرات على المسيرة الأمريكية أثناء مرورها بجوارها.

#البنتاغون يبث فيديو لحادثة إلقاء مقاتلة روسية من طراز Su-27 الوقود على طائرة بدون طيار أمريكية مما أدى لسقوطها في #البحر_الأسودhttps://t.co/Y0KMsiHEQG pic.twitter.com/KeShAv0WrG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2023

ويعد إسقاط المسيرة الأمريكية من قبل طائرة روسية، الحادث الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عطّلت برنامج الطائرة المسيرة، وتدرس خيارات جمع حطامها، لكن الروس يمكنهم الوصول إلى ما تبقى من الطائرة بشكل أسرع، إذ لا توجد سفن عسكرية أمريكية في البحر الأسود، بينما لدى الروس الكثير منها في المنطقة.

وأحجم البنتاغون عن الإفصاح عن المهمة التي كانت المسيرة تنفذها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، لكنه أكد على تحليق المسيرة فوق المياه الدولية.

“مناورة حادة”

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا زعمت فيه أن الطائرة المسيرة كانت تحلق مع “أجهزة إرسال واستقبال مغلقة، منتهكة حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي تم إنشاؤه لغرض إجراء عملية عسكرية خاصة”، وأضاف البيان أن الطائرة تحطمت بسبب “مناورة حادة”.

وكثيرًا ما تقوم المقاتلات الروسية بعمليات اعتراض جوي للطائرات الأمريكية وغيرها من طائرات الحلفاء فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحلق فيها الطائرات الغربية والروسية في المجال الجوي المجاور، من بحر البلطيق إلى قبالة ساحل ألاسكا.