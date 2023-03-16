عشرات الجرحى خلال توغّل قوات الاحتلال في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف (فيديو)

أصيب عشرات من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق، خلال اقتحام فرقة من تلك القوات مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية، تمهيدًا لزيارة مستوطنين منطقة “قبر يوسف”.

وأصيب 58 فلسطينيًّا، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال، خلال اقتحام مدينة نابلس بحسب بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

اطلاق الاحتلال لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع بالمنطقة الشرقية بنابلس. pic.twitter.com/DGhA1eIeYo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 15, 2023

وتوغّلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين موقع قبر يوسف وإقامة طقوس تلمودية فيه.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم وابلًا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وقال الهلال الأحمر إنه تعامل مع إصابات خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في محيط قبر يوسف شرقي نابلس.

دخول المستوطنين لقبر يوسف بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/jwXNFusajc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 15, 2023

وذكر الهلال الأحمر أن من بين تلك الإصابات 3 بالرصاص الحي، و3 بجروح جراء الإصابة بقنابل الغاز وشظايا الرصاص، و52 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال قد اندلعت في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، خلال اقتحام نابلس، حيث اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة منطقة “قبر يوسف” شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

🎥لحظة استهداف قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة #نابلس. pic.twitter.com/knTKP42muH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 15, 2023

وأضاف شهود للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين عشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي قرب الموقع، في حين مكنت قوات الاحتلال المستوطنين من اقتحام المنطقة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

فيديو| تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل باتجاه منطقة الضاحية بنابلس. pic.twitter.com/yo96Sm1lww — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 15, 2023

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات وطقوس دينية في “مقام يوسف” تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه قبر رجل مسلم كان يسكن تلك المنطقة يدعى يوسف دويكات.​​​​​​​​​​​​​​