وزير الداخلية السوداني يتهم “مخربين” بالسعي لتفكيك قوات الشرطة

قال وزير الداخلية السوداني المكلف عنان حامد إن هناك “مخربين” يشككون في عمل قوات الشرطة بادعاءات زائفة بهدف تفكيك الشرطة.

وأضاف حامد خلال لقاء مع قوات الشرطة في الخرطوم، الثلاثاء، أن الشرطة تحمي التعبير السلمي عن الرأي.

ودعا وزير الداخلية المتظاهرين إلى عدم الوصول إلى المناطق الاستراتيجية والحاكمة، مضيفا أنه لا يتم رفض التظاهر في الميادين وداخل الأحياء.

وطالب وزير الداخلية المكلف الأطراف المُوقعة على اتفاق جوبا للسلام بتوفير معلومات للشرطة عبر لجنة الترتيبات الأمنية عن قواتها وعملها.

وتجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، احتجاجا على الاتفاق الإطاري وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي لكن قوات الأمن فرقتهم، وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واستهدفتهم بخراطيم المياه.

وأضافت أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن، مما أدى إلى حالات كر وفر في شوارع وسط العاصمة.

كما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وأدى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وتغيير اتجاهاتها والانتشار الأمني المكثف إلى تكدس السيارات والازدحام المروي في وسط العاصمة السودانية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الأطراف المُوقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.