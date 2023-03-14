شعر عربي داخل الكنيست.. نائب يلقي أبياتا لمحمود درويش وأخرى لامرئ القيس خلال جلسة ساخنة (فيديو)

ألقى النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، أبياتًا للشاعر الفلسطيني محمود درويش وأخرى لامرئ القيس، أمام جلسة للبرلمان الإسرائيلي أثناء مناقشة عدد من القوانين المثيرة للجدل.

وخلال إفادته أمام الكنيست، اليوم الثلاثاء، استذكر النائب العربي، الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 13 مارس/ آذار، فألقى أبياتًا من قصيدة للشاعر الفلسطيني الذي عُرف بأنه من أبرز أدباء المقاومة.

وقال النائب أيمن عودة “أمس كان عيد ميلاد شاعرنا الجميل محمود درويش”، ثم بدأ إلقاء هذه الأبيات من قصيدة للشاعر -الذي التحمت قصائده بالقضية الفلسطينية- عنوانها “قال المسافر للمسافر: لن أعود كما..”:

أأنا أنا؟

أأنا هنالِكَ… أنا هُنا؟

في كُلِّ “أنْتَ” أنا،

أنا أنْتَ المُخاطَب، لَيْسَ مَنْفًى أنْ أَكُونَك. لَيْسَ مَنْفًى

أن تَكُونَ أنايَ أنْتَ. ولَيْسَ مَنْفًى

أن يَكُونَ البَحْرُ والصَّحْراءُ

أُغْنِيَةَ المُسافِرِ لِلْمُسافِرِ:

لَنْ نَعُودَ، كما ذَهَبْنا،

ولَنْ نَعُودَ… ولَوْ لِمامَا!

ثم أعقبها بالقول “شو ها اللغة الحلوة؟!”، ثم وجّه سؤالًا لنائبة عربية “بتحبي امرئ القيس؟”، ليلقي أيضًا أبياتًا من معلقة الشاعر الشهيرة:

ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرْخَى سُدُولَهُ * عَلَيَّ بأنْواعِ الهُمومِ لِيَبْتَلِي

فَقُلْتُ لَهُ لَمّا تَمَطَّى بِصُلْبِه * وأَرْدَفَ أَعْجازًا وناءَ بِكَلْكلِ

ألا أيُّها اللَّيْلُ الطّويلُ ألا انْجَلِي * بِصُبْحٍ وما الإِصْباحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ

فيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ كأنَّ نجُومَهُ * بِكُلِّ مُغارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ

نتصدى للقوانين العنصرية

وكتب عودة على صفحته “صباح الخير للجميع، الآن الساعة السابعة والربع صباحًا، ونحن في الكنيست منذ صباح أمس، 24 ساعة، نتصدّى للقوانين العنصرية ولكلّ تحريض على شعبنا”.

والنائب أيمن عادل عودة محام وسياسي من عرب 48 وهو نائب حاليًّا في الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة العربية للتغيير، وكان عضوًا في مجلس بلدية حيفا بين عامي 1998 و2003.

قوانين مثيرة للجدل

وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع تعديل قانون خطة الانفصال المثير للجدل الذي يسمح بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية تم تفكيكها عام 2005، وهو ما نددت به وزارة الخارجية الفلسطينية واعتبرته خطوة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية.

ومشروع القانون هذا يلغي أقسامًا من قانون “فك الارتباط” 2005 الذي مهّد الطريق لإخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة ضمن خطة الانفصال عن غزة.

ووافق الكنيست على أحد أهم قوانين الانقلاب على النظام القضائي في إسرائيل، وهو القانون الذي يتيح التغلب على قرارات “المحكمة العليا”، كما صادق على مشروع قانون آخر يمنع تنحية رئيس الوزراء من منصبه إلا وفق أسباب نفسية أو مرضية.

“شاعر المقاومة” محمود درويش

ومحمود درويش يُعدّ من أبرز الشعراء الفلسطينيين والعرب، وقد عُرف بأنه أحد أدباء المقاومة، والتحمت قصائده بالقضية الفلسطينية حتى لُقِّب “شاعر الجرح الفلسطيني”.

ولمحمود درويش، ما يزيد على 30 ديوانا بالإضافة إلى 8 كتب، وترجم شعره إلى عدة لغات، وتوفي بالولايات المتحدة إثر عملية في القلب، ودفن بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

واعتقلت سلطات الاحتلال محمود درويش مرات منذ عام 1961 بسبب نشاطاته وأقواله السياسية، وانتُخب عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، ثم عُيِّن مستشارًا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وكتب درويش إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أُعلن في الجزائر عام 1988، واستقال من اللجنة التنفيذية بعد ذلك بخمس سنوات احتجاجًا على توقيع اتفاقات أوسلو.