فيديو لعمر البشير خارج السجن يشعل غضب السودانيين (شاهد)

منحت إدارة السجن المركزي في السودان إذنا بالخروج مدة ساعة و30 دقيقة للرئيس السابق عمر البشير، لاستقبال العزاء في وفاة شقيقه محمد البشير الذي توفى قبل يومين.

وقالت صحيفة (الجريدة) السودانية إن البشير وصل إلى منزل العزاء قادما من مستشفى علياء العسكري الذي يتلقي فيه الرعاية الطبية.

وظهر البشير في مقاطع مصورة أمام منزل عائلته بضاحية كافوري شرقي الخرطوم، وهو يرفع عصاه تحية لعدد من أنصاره خلال تلقيه العزاء.

وقال محامي البشير إنه مكث ساعة ونصف ساعة فقط، وهي مدة سمحت بها المحكمة.

وأُسقط البشير بعد احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان 2019، وحُكم عليه بالسجن في تهم تتعلق بالفساد، ويُحاكَم حاليا في قضايا أخرى من بينها المسؤولية عن “انقلاب 1989″، ويقيم منذ شهور في مستشفى عسكري بالخرطوم.

وبدأت في 21 يوليو/تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات بينها تدبير “انقلاب” و”تقويض النظام الدستوري”.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه بالتهمة نفسها، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وعبّر سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من منح الإذن للبشير.

روح التسامح..

السلطات السودانية تسمح للرئيس المعزول عمر البشير ،بالخروج من السجن لتلقي العزاء بوفاة شقيقته..

عدنّا يستدرجون الشقيق،أو الأب،أو الأبن من خلال إعتقال أحدى سيدات البيت. pic.twitter.com/lZAfUXSQN8 — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) March 13, 2023

#السودان | عمر البشير يتلقى العزاء في وفاة شقيقه محمد حسن بكافوري pic.twitter.com/lkgeerD5t6 — Alhadi Alameen الهادي الأمين (@alssunia) March 12, 2023