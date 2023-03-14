موسكو تُسقط مسيّرة أمريكية في البحر الأسود.. وواشنطن تستدعي السفير الروسي

اعترضت مقاتلة روسية من طراز (سو-27) طائرة مسيّرة أمريكية للاستطلاع، الثلاثاء، مما تسبب في سقوطها في البحر الأسود في حادث وصفه الجيش الأمريكي بأنه “متهور”.

ووقع الحادث في الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، عندما قامت مقاتلتان روسيتان “باعتراض غير آمن وغير مهني” لمسيرة استطلاع من طراز (إم كيو 9)، حسب ما أفاد بيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية في أوربا.

وقال الجنرال جيمس هيكر، الذي يشرف على سلاح الجو الأمريكي في المنطقة، في بيان “كانت طائرتنا (إم كيو 9) تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية واصطدمت بها، مما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدانها الكامل”.

وأضاف هيكر “في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من جانب الروس في اصطدام كلتا الطائرتين، وستواصل الطائرات الأمريكية والحليفة العمل في المجال الجوي الدولي، وندعو الروس إلى التصرف بشكل مهني وآمن”.

وأدانت واشنطن العمل الروسي “المتهور”، وأعلنت أنها استدعت السفير الروسي لديها إلى وزارة الخارجية للتعبير عن “اعتراضها الشديد”.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين بأن السفير الأمريكي في موسكو نقل أيضا احتجاج واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذه العملية مختلفة “لأنها كانت غير آمنة وغير احترافية، بل كانت متهورة بالفعل”.

التعليق الروسي

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنها رصدت مسيّرة أمريكية كانت تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية وهي تغلق نظام التعريف الخاص بها.

وأوضحت أن طائرات مقاتلة من قوة الدفاع الجوي الروسي كانت موجودة في المكان لتحديد ماهية الطائرة.

وأشارت إلى أن طائراتها المقاتلة لم تستخدم ذخيرتها ولم تتواصل مع المسيّرة الأمريكية، مؤكدة أنها سقطت واصطدمت بسطح الماء إثر قيامها بمناورة حادة.