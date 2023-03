اشتباكات بين الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان في ثاني محاولة لاعتقاله (فيديو)

وقعت مواجهات، الثلاثاء، بين الشرطة الباكستانية وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام منزله في مدينة لاهور بشرقي البلاد قبل اعتقاله المحتمل، أدت إلى إصابة أشخاص من الجانبين.

وانهالت الشرطة على أنصار خان بالهراوات وقذائف الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة أمير مير قوله إن بضع مئات من أنصار خان تجمعوا أمام منزله بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام أباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.

واتهم مير أعضاء حزب خان (حركة الإنصاف) بأنهم كانوا البادئين بالعنف الذي أدى إلى إصابة عدد من مسؤولي الشرطة، وقال “إذا ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة فسيكون ذلك جيدا، وإلا فسيأخذ القانون مجراه”.

ودعا خان أنصاره إلى الدفاع عن “سيادة القانون والنضال من أجل الاستقلال الحقيقي”.

وقال في بيان مصور على حسابه في تويتر “جاءت الشرطة لاعتقالي واقتيادي إلى السجن. إذا حدث لي شيء ما أو زجوا بي في السجن أو قتلوني، فعليكم إثبات أن هذه الأمة ستستمر في النضال حتى بدون عمران خان”.

My message to the nation to stand resolute and fight for Haqeeqi Azadi & rule of law. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2023