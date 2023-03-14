الخارجية الأمريكية تعلق على الاتفاق السعودي الإيراني.. ماذا قالت؟ (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه إذا تم تطبيق الاتفاق السعودي الإيراني بشكل كامل، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف التوتر بين الدولتين في المنطقة.

وأضاف برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن واشنطن تدعم الحوار والجهود الدبلوماسية وكل ما من شأنه خفض التصعيد في المنطقة ومنع الصراعات فيها.

وذكر أن بلاده شجعت جهود المصالحة والعملية التي أدت إلى هذا الاتفاق ودعمتها خلال السنوات الماضية.

وأعلنت السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي، يوم الجمعة الماضي، اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وصدر البيان بعد مباحثات في العاصمة الصينية بيجين.

وأشار البيان إلى تأكيد الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفاقهما على أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك، وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.