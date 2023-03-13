سياسي مصري: هذا هو الحد الأدنى الحقيقي لما يكفي الأسرة في الشهر (فيديو)

قال طلعت خليل، عضو مجلس رئاسة حزب المحافظين، ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، إن الحكومة فشلت في تنفيذ مشروعات تحدّ أو تقلّص من حجم الاستيراد الضخم.

وأضاف خليل في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الأحد، أنه لا توجد تنمية حقيقية في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستورد سلعا بعشرات المليارات من الدولارات.

وذكر أنه يجب على الحكومة حل المشاكل الهيكلية المتجذرة في الاقتصاد المصري للقضاء على ارتفاع أسعار السلع والتضخم.

وقال خليل إن الأسرة الواحدة تحتاج إلى نحو 10 آلاف جنيه شهريا (نحو 330 دولارا) لتتمكن من تلبية مصروفاتها من مأكل ومشرب وتنقلات.

وأضاف أن متوسط دخول الأسر المصرية بعيد عن هذا الرقم حاليا.

وأكد أن الأسر المصرية تعاني حاليا بشكل كبير، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود مؤخرا زاد الأسعار المرتفعة أصلا.





وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (وهو جهاز حكومي)، الخميس الماضي، أن التضخم السنوي في عموم الجمهورية صعد إلى 32.9%، في حين صعد التضخم الشهري بمقدار 7.1%، صعودًا من 26.5% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مدفوعًا بصعود حادّ في أسعار الغذاء.