أمن السلطة يفرق بقنابل الغاز حفل استقبال أسير محرر في الضفة الغربية (فيديو)

احتفل أهالي مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، باستقبال الأسير المحرر ربحي عمارة بعد اعتقال دام 16 عامًا في سجون الاحتلال، فحملوه على الأكتاف وأطلق مسلحون النار في الهواء احتفاءً بالإفراج عنه.

وفي غمرة الاحتفال بالأسير المحرر، هاجمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حفل استقباله، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المشاركين فيه، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها منصات فلسطينية تفريق الأجهزة الأمنية لحفل استقبال الأسير المحرر، وقال مشاركون في الحفل إن عائلة ربحي التزمت بمنع أي مظاهر متصلة بحركة حماس في الاحتفال، “غير أن ذلك لم يمنع المؤسسة الأمنية من فض الاحتفال”، وفق قولهم.

أجهزة أمن السلطة في طولكرم تقمع بقنابل الغاز حفل استقبال الأسير ربحي عمارة الذي تحرر بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/R7xnxSqz5g — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 12, 2023

وتداول مغردون من عائلة عمارة بيانًا، جاء فيه أن العائلة اتفقت على استقبال ابنها بحفل عائلي خال من الحزبية والفصائلية، واتفقت على رفع علم فلسطين فقط، وقد تم حفل الاستقبال على هذا الاتفاق.

وقال البيان “بعد نصف ساعة من بدء الاحتفال، قام عناصر من أجهزة الأمن بإلقاء قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع بين جموع المحتفلين، التي ضمت نساء وأطفالا”، مضيفًا أن شظايا القنابل أدت إلى إصابة بعضهم بجروح.

وأوضح أن “هذا التصرف يدفع باتجاه الفوضى وليس ضبط النظام، علمًا بأن هناك الكثير من الاحتفالات السابقة تم فيها إطلاق نار بكثافة ورفع رايات وشعارات حماس ولم تتدخل أجهزة الأمن بهذه الصورة”.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير المحرر عمارة متزوج وأب لـ9 من الأبناء والبنات، واستشهد ابنه أمجد عام 2004، وخلال فترة اعتقاله فقد أحد أشقائه وحرمه الاحتلال من وداعه.