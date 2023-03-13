اعتداء هندوس على مسلمات خلال عيد الألوان في الهند (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاعتداء على مسلمات خلال عيد الألوان الهندي المعروف باسم “هولي”.

ويظهر أحد المقاطع عددًا من الهندوس وهم يحاصرون امرأتين مسلمتين قبل أن يلقوا عليهما بالألوان.

كما أظهر مقطع آخر عددًا من الصبيان وهم يلقون بالألوان على مسلمات كن داخل إحدى المركبات المفتوحة من الجانبين.

حصار واضطهاد بالألوان 🎨.. اعتداء هندوس على مسلمات محجبات خلال #عيد_الألوان (هولي) في #الهند 🇮🇳 pic.twitter.com/UHgJrijyVh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2023

وتصاعدت أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة في الهند بشكل كبير منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

وشهدت مدن وولايات هندية خلال الأشهر الأخيرة حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس وسط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتقول منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس الحكومة ناريندرا مودي في زيادة سطوتها، تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل البلاد.

ويعيش في الهند حوالي 200 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من السكان.