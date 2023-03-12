إيران: صادرات النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ العقوبات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأحد، إن صادرات بلاده من النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) عن أوجي أنه “تم تصدير 83 مليون برميل نفط إضافي في السنة المالية الإيرانية الحالية التي بدأت في 21 مارس/آذار 2022، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها”.

وتعرضت صادرات النفط الإيرانية وعائداتها لضربة كبيرة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرضها للعقوبات على طهران في 2018، إذ لم تستمر سوى دول قليلة -أبرزها الصين- في شراء الخام الإيراني.

وأضاف أوجي أن ذلك “يشكل زيادة 190 مليون برميل مقارنة بحجم صادرات النفط قبل عامين”، موضحا أن “صادرات الغاز زادت بنسبة 15% في السنة المالية 2022-2023 مقارنة بالسنة المالية الإيرانية السابقة”.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 39 شركة من بينها شركات في الإمارات وهونغ كونغ، قالت واشنطن إنها تسهّل لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة “ظل مصرفي” تحوّل عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وقال بريان أوتول، وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأمريكية، إن إجراء الخميس “سينال من قدرة إيران على مواصلة تصدير النفط والحصول على أموال مقابله”.

وكانت إيران قد نددت بشدة، قبل أسبوعين، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوربي وبريطانيا عليها، وقالت إنها ستردّ عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “ستعلن الجمهورية الإسلامية قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي وإنجلترا”.

وكانت بريطانيا قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدعي العام، تتضمن تجميد أصول ومنع سفر، وتستهدف 5 أشخاص وكيانين.