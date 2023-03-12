إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية (فيديو)

أنقذ خفر السواحل والبحرية الإيطالية أكثر من 1300 مهاجر كانوا على متن قوارب محمّلة فوق طاقتها في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وجرت عمليات الإنقاذ أمس السبت، بعدما أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية، الجمعة، سفنًا عدة لإنقاذ المهاجرين الـ1300 الذين كانوا على متن 3 قوارب في وسط البحر، بعدما كانت 3 سفن أخرى لخفر السواحل تعمل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص.

وأقلّت سفينة تابعة لخفر السواحل 584 شخصًا إلى مدينة ريجو كالابريا، بينما اقتادت أخرى قاربًا على متنه 487 مهاجرًا إلى ميناء كروتوني بالقرب من موقع تحطم قارب في 26 فبراير/شباط أسفر عن مقتل العشرات، وتم انتشال جثة فتاة، أمس السبت، ليصل عدد القتلى إلى 74، ونجا 79 من تحطم القارب، لكن يعتقد أن 30 ما زالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم.

وفتح القضاء تحقيقًا في المأساة لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة وما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد لتجنب الكارثة، لكن رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني رفضت هذا التلميح وألقت باللوم كاملًا على مهربي البشر، وأقرت حكومتها، الخميس الماضي، عقوبات أكثر صرامة بالسجن لمهربي البشر وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية.

غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير رغم تلك الإجراءات ووصل حتى الآن حوالي 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب مقارنة بستة آلاف في المدة نفسها عام 2022.