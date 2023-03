إصابة 3 عسكريين سوريين إثر قصف إسرائيلي على طرطوس وحماة (فيديو)

أصيب ثلاثة عسكريين من جيش النظام السوري بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف بالصواريخ ريفي طرطوس وحماة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددًا منها، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وذكرالتلفزيون السوري أن القصف استهدف بعض المواقع بريف منطقة مصياف في ريف حماة الغربي شمال غربي البلاد.

وأكدت إذاعة الشام الحكومية، سماع دوي انفجارات في نفس المنطقة وفق شهود عيان، فيما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوية في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على المنطقة، بحسب الإعلام السوري.

Syrian state controlled media says Israel carried out airstrikes in Masyaf. pic.twitter.com/wEBJUBsO1B

— Joe Truzman (@JoeTruzman) March 12, 2023