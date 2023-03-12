إصابة 3 عسكريين سوريين إثر قصف إسرائيلي على طرطوس وحماة (فيديو)

أصيب ثلاثة عسكريين من جيش النظام السوري بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف بالصواريخ ريفي طرطوس وحماة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددًا منها، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.#سورية #Syria — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 12, 2023

وذكرالتلفزيون السوري أن القصف استهدف بعض المواقع بريف منطقة مصياف في ريف حماة الغربي شمال غربي البلاد.

وأكدت إذاعة الشام الحكومية، سماع دوي انفجارات في نفس المنطقة وفق شهود عيان، فيما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوية في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على المنطقة، بحسب الإعلام السوري.

Syrian state controlled media says Israel carried out airstrikes in Masyaf. pic.twitter.com/wEBJUBsO1B — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 12, 2023

وسبق أن تعرضت هذه المنطقة لقصف سابق. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم نُسب لإسرائيل، تعرّض له مطار حلب الدولي مما أدى إلى خروجه من الخدمة لأيام.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، ثم أصلحته السلطات المعنية.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.